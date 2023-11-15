Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине
Отныне страна намерена помогать Киеву только гуманитарными и нелетальными техническими средствами
15 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Словакия не будет отправлять на Украину военную технику, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
По словам министра, Словакия тем не менее готова оказывать Киеву гуманитарную, гражданскую и техническую нелетальную помощь.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, партнеры с уважением отнеслись к такому решению.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.
07:34:03 15-11-2023
Хорошая новость
08:16:12 15-11-2023
Молодцы словаки.
08:33:36 15-11-2023
Хоть кто-то начинает здраво мыслить
08:59:40 15-11-2023
горожанка (08:33:36 15-11-2023) Хоть кто-то начинает здраво мыслить... Поводом для радости будет, когда у нас начнут "здраво мыслить" А пока мы думаем, что проблема в Словакии и прочих. Хорошего ни чего не будет
12:42:05 15-11-2023
Гость (08:59:40 15-11-2023) Поводом для радости будет, когда у нас начнут "здраво мыслит... Если проблема реально есть от военной помощи Запада, зачем делать вид, что это не так. Если Запад не помогал бы бандеровцам. война закончилась бы 1,5 года назад. Меньше погибло бы и русских, и украинцев, это была бы здравая мысль
12:41:33 15-11-2023
горожанка (08:33:36 15-11-2023) Хоть кто-то начинает здраво мыслить... Это просто экономия, а не здравый смысл.
08:41:39 15-11-2023
А раньше же помогали ? А сейчас сказали не будут
12:45:23 15-11-2023
А там ведь даже некоторые представители Запада погибли, вряд ли они здраво мыслили, когда приняли решение поучаствовать и погибнуть
16:14:48 15-11-2023
Они все так говорят, а втихаря поставляют. Та же Болгария. Будут потом срать мылом все, но потом.