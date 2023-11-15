Отныне страна намерена помогать Киеву только гуманитарными и нелетальными техническими средствами

15 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Словакия не будет отправлять на Украину военную технику, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

По словам министра, Словакия тем не менее готова оказывать Киеву гуманитарную, гражданскую и техническую нелетальную помощь.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, партнеры с уважением отнеслись к такому решению.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.