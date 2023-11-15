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Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине

Отныне страна намерена помогать Киеву только гуманитарными и нелетальными техническими средствами

15 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Словакия не будет отправлять на Украину военную технику, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

По словам министра, Словакия тем не менее готова оказывать Киеву гуманитарную, гражданскую и техническую нелетальную помощь.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства, партнеры с уважением отнеслись к такому решению.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины.

СВО украина нато

Комментарии 9

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Гость

07:34:03 15-11-2023

Хорошая новость

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Гость

08:16:12 15-11-2023

Молодцы словаки.

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горожанка

08:33:36 15-11-2023

Хоть кто-то начинает здраво мыслить

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Гость

08:59:40 15-11-2023

горожанка (08:33:36 15-11-2023) Хоть кто-то начинает здраво мыслить... Поводом для радости будет, когда у нас начнут "здраво мыслить" А пока мы думаем, что проблема в Словакии и прочих. Хорошего ни чего не будет

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Гость

12:42:05 15-11-2023

Гость (08:59:40 15-11-2023) Поводом для радости будет, когда у нас начнут "здраво мыслит... Если проблема реально есть от военной помощи Запада, зачем делать вид, что это не так. Если Запад не помогал бы бандеровцам. война закончилась бы 1,5 года назад. Меньше погибло бы и русских, и украинцев, это была бы здравая мысль

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Гость

12:41:33 15-11-2023

горожанка (08:33:36 15-11-2023) Хоть кто-то начинает здраво мыслить... Это просто экономия, а не здравый смысл.

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Гость

08:41:39 15-11-2023

А раньше же помогали ? А сейчас сказали не будут

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Гость

12:45:23 15-11-2023

А там ведь даже некоторые представители Запада погибли, вряд ли они здраво мыслили, когда приняли решение поучаствовать и погибнуть

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Гость

16:14:48 15-11-2023

Они все так говорят, а втихаря поставляют. Та же Болгария. Будут потом срать мылом все, но потом.

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