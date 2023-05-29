Служебный пёс помог раскрыть кражу двух баранов на Алтае
Овчарка по кличке Рич быстро вышла на след подозреваемого и привела полицейского прямо к его дому
29 мая 2023, 13:45, ИА Амител
В Завьяловском районе Алтайского края служебный пёс помог раскрыть кражу двух баранов, которых у местного жителя похитили из загона, сообщили в ГУ МВД по региону.
Полицейский-кинолог ППС старший сержант полиции Дмитрий Шайхисламов с немецкой овчаркой по кличке Рич по следам автомобиля пришли к дому подозреваемого и нашли украденных животных в сарае.
Как выяснилось, кражу совершил ранее судимый местный житель, который знал, что потерпевший оставляет животных в загоне. Злоумышленник хотел продать копытных, но не успел этого сделать.
"Служебная собака для меня – это мой друг, мы служим вместе уже несколько лет, поэтому понимаем друг друга с одного взгляда и жеста. А ещё он очень хорошо чувствует моё настроение", – рассказал Дмитрий.
Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов задался вопросом о том, можно ли обучать злых бездомных собак для службы в спецоперации.
14:28:17 29-05-2023
опять какие-то два барана, чё-то спёрли...!?