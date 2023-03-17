Главный барнаульский полицейский рассказал, как боролись с преступностью в 2022 году

В городе выросло количество преступлений, связанных с причинением вреда здоровью средней тяжести

17 марта 2023, 14:57, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

Уровень преступности в Барнауле остается ниже среднего по Сибири: в среднем 219 преступлений приходится на 10 тысяч жителей. Об этом 17 марта на заседании гордумы рассказал начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров. Он отчитывался перед депутатами о работе местной полиции за 2022 год.

В Барнауле за прошлый год произошло 26 убийств, кроме того, правоохранители зарегистрировали 119 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшие смерть.

Майдоров отметил, что на 27% сократилось количество краж из садовых домиков, на 17% - краж с проникновением в жилище. В течение прошедшего года в Барнауле задержали 28 фигурантов по 126 преступным эпизодам по схеме "Ваш родственник попал в беду", где в большинстве случаев потерпевшими стали пожилые люди.

Из незаконного оборота барнаульские полицейские изъяли свыше 35 кг запрещённых веществ, в том числе 11,5 кг синтетического происхождения, уничтожили 5,5 гектаров дикорастущих наркосодержащих растений. При этом за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений в городе задержали 647 человек.

По словам начальника УМВД России по Барнаулу, в целом по итогам года рост экономических преступлений составил 7,8%. Так, полицейские выявили 136 коррупционных преступлений. В результате предотвращено хищений на сумму свыше 150 млн рублей. За получение взяток задержано девять человек.

По оценке Александра Майдорова, за год в Барнауле на 16% удалось сократить число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также на 9,6% - в жилом секторе.

Среди тревожных моментов полицейский отметил, что не полностью решена проблема роста преступлений, происходящих на улицах и в других общественных местах. Также выросло количество преступлений, связанных с причинением вреда здоровью средней тяжести, совершение краж, в том числе в торговых точках. Кроме того, полицейские фиксируют увеличение случаев сбыта наркотиков.

В завершение руководитель УМВД России по Барнаулу обозначил положительную тенденцию к стабилизации оперативной обстановки, увеличению числа выявляемых и раскрываемых преступлений. Депутаты приняли отчет единогласно.