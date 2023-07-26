СМИ: ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Одежда, согласно документу, должна носить светский характер, а также быть удобной и эстетичной
26 июля 2023, 08:15, ИА Амител
ГОСТ на одежду для школьников появится в России в следующем году, пишут "Известия".
По данным газеты, во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта, цель которого – не допустить использования материалов низкого качества.
Вещи разделят на повседневные и торжественные для девочек и мальчиков. Школьная форма, согласно документу, должна носить светский характер и быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, а также не должна содержать символику асоциальных молодежных объединений и пропаганду противоправного поведения.
Также ГОСТ предъявляет требования к гигроскопичности и токсичности материалов.
Ранее сообщалось, что российские школьники могут с 1 сентября начать изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.
09:20:23 26-07-2023
зачем?
09:25:07 26-07-2023
Гость (09:20:23 26-07-2023) зачем?... Форма подорожает, а не по ГОСТу нельзя будет в школу ходить, как вариант
09:39:31 26-07-2023
Слава богу закончилась школа, это бездонная яма по вытягиванию денег и дурацких законов, гостов, постановлений, снипов.
09:48:01 26-07-2023
Чем не устраивал нынешний вариант - светлый верх, темный низ, классический стиль?
09:48:30 26-07-2023
Школьная униформа - это дисциплина. Стоит недорого. Сам оплачиваю ее уже не первый год. Считаю школьную форму - правильным решением. Когда вы заходите в школу и не видите рваных джинс или оверсайз одежды на подростках, то это благо, а не зло.
10:08:31 26-07-2023
Гость (09:48:30 26-07-2023) Школьная униформа - это дисциплина. Стоит недорого. Сам опла... Ну так что мешает школе просто прописать один цвет - например, синий или черный низ, и какого-то цвета верх? И родители в силу своих финансовых возможностей купят в магазине одежду. Не "форму", а просто юбку-брюки-рубашку-блузку. Это раз. И два - вас волнует то, во что подростки одеты, или то, что у них в голове? И почему для вас чья-то одежда - это зло или добро, она вас вообще волновать не должна)
10:09:15 26-07-2023
Гость (09:48:30 26-07-2023) Школьная униформа - это дисциплина. Стоит недорого. Сам опла... Дисциплина воспитывается не одеждой. Глупо надеяться, что люди станут более дисциплинированными, если их всех переодеть в одинаковую одежду.
11:10:19 26-07-2023
Гость (09:48:30 26-07-2023) Школьная униформа - это дисциплина. Стоит недорого. Сам опла... Посмеялся)) В каком месте? У одного будет пиджак «Гуччи», у второй — сарафан «Версаче». А кто-то будет ходить в CUGGI и BLAECNIGA с садовода. Даже в советские времена было чем выпендриваться: кто-то донашивал, у кого-то мама очень качественно сшила, а кто-то заказал на очень дорогой фабрике с пуговицами из Италии. Тем более, кто-то будет в форме кататься с горок, прыгать с гаражей и не стирать месяцами. А кто-то с иголочки. Не придумывайте... Вся эта «уравниловка» — жуткая фикция. А вообще, деловой стиль предполагает «тёмный низ» (чёрные брюки) только на два случая: по очень большому торжеству и... на похороны. На повседневку — любой другой цвет, только не чёрный.
11:27:17 26-07-2023
Гость (11:10:19 26-07-2023) Посмеялся)) В каком месте? У одного будет пиджак «Гуччи», у ... Да. Кто-то ходил в норковой шапке, а кто-то в драном кролике) У кого-то было платье, сшитое хорошим портным, а у кого-то попа на платье лоснилась, потому что ткань - дешевка, и как ее ни отпаривай, через полдня она опять блестит. Ну и сережки - у кого-то золотые, а у кого-то... Хотя за сережки и шпыняли, но... Так что "равенство" было только на словах и тогда. А уж сейчас и подавно смешно. Кто-то отдыхает в Европе и подъезжает к школе на автомобиле, а кто-то дальше бабушкиной дачи не выезжал. Но форма, конечно, уравняет всех.
10:16:56 26-07-2023
Гость (09:48:30 26-07-2023) Школьная униформа - это дисциплина. Стоит недорого. Сам опла... Для ваших детей надо сразу военную, с первого класса, дисциплины будет в разы больше. Учителям тоже в обяз. с погонами. Простые училки - рядовые, классные руководители - сержанты, и так далее.
10:34:55 26-07-2023
Гость (10:16:56 26-07-2023) Для ваших детей надо сразу военную, с первого класса, дисцип... Да всю страну надо переодеть в единую форму, и сразу дисциплина в стране будет ого-го.
10:37:09 26-07-2023
Насильно дисциплина не не прививается.
10:38:08 26-07-2023
Школу хотят превратить в учреждение по взращиванию рабов, там ещё портреты Путина надо развешатьив каждом классе, видимо Шойгу поехал в Северную Корею опыт перенимать. Было уже все это в тоталитарном СССР, хотят повторить, даже стандарты советские, личность надо стереть в детстве в форме человек становится одним из общей массы, я против формы, я за индивидуальность в том числе и в школе, на своего ребенка я бы форму не одела, и что они смогут сделать да ничего.
12:10:10 26-07-2023
Гость (10:38:08 26-07-2023)я за индивидуальность в том числе и в школе, на своего ребенка я бы форму не одела, и что они смогут сделать да ничего. Да твой пусть хоть зеленый ирокез себе сделает, но ходит так только по улице.
12:15:10 26-07-2023
Гость (12:10:10 26-07-2023) Да твой пусть хоть зеленый ирокез себе сделает, но ходит так... Это с чего бы? Волосы ребенка школы не касаются, если там нет вшей, конечно)
10:46:17 26-07-2023
Не надо язвить и передергивать ,целиком и полностью поддерживаю решение властей .
10:58:28 26-07-2023
Гость (10:46:17 26-07-2023) Не надо язвить и передергивать ,целиком и полностью поддержи... Можешь пошить себе фомру и ходить строем. По утрам в три шеренги перестраиваться. Зачем другим это навязывать?
11:01:44 26-07-2023
Гость (10:46:17 26-07-2023) Не надо язвить и передергивать ,целиком и полностью поддержи... Да вы так не старайтесь, власть не оценит)
10:54:52 26-07-2023
Власть не поддерживаю. Мы нормальные выросли ходя кто в чем хочет.
10:56:19 26-07-2023
Как мы ненавидели школьную форму в советское время! Шерстяное платьице + шерстяной фартучек в жару и холод! Помню, зимой в классе от низкой температуры не писали шариковые ручки, но кофточку сверху – ни-ни! Требовали поддевать свитерки под платье, чтобы не видно было и не нарушалась форма. Раздолье для зверства школьного руководства: как только ни издевались над детьми; выгоняли с уроков – самое малое, не запускали в школьное здание. Пришли 90е, ушли казарменные правила. Свободная форма! Жизнь детей и родителей облегчилась! Не надо тратить деньги на спецодежду для школы. Ведь форму необходимо иметь как минимум в двух экземплярах, одна стирается - сушится, другая носится. Но кому-то так хочется залезть в родительский карман… Посчитайте сами: по данным Росстата, на начало учебного 2022-2023 года в России числилось более 17,7 миллиона школьников.
11:03:32 26-07-2023
Гость (10:56:19 26-07-2023) Как мы ненавидели школьную форму в советское время! Шерстян... Забыли демонстрации, на которые девочкам можно было приходить только в юбках, никаких брюк. В ноябре, ага. И часами стоять, пока до пл. Советов колонна не дойдет...
11:16:53 26-07-2023
Гость (11:03:32 26-07-2023) Забыли демонстрации, на которые девочкам можно было приходит... байковые панталончики до колен не судьба была одеть?
11:21:50 26-07-2023
Гость (11:16:53 26-07-2023) байковые панталончики до колен не судьба была одеть?... А коленки пусть синеют? И ЗАЧЕМ надевать по юбку байковые панталончики, когда проще и теплее в брюках? Зачем этот садизм?
11:23:30 26-07-2023
Гость (11:16:53 26-07-2023) байковые панталончики до колен не судьба была одеть?... А ниже колен ног уже нет? Ну и да, нафига козе баян, если можно просто надеть теплые брюки? Это раз. И два - юбки еще и однотонные требовали))) Помнится, одноклассницу гоняли переодеваться, когда она в клетчатой пришла на майскую демонстрацию. Но вы продолжайте фалломорфировать на дурацкие требования. Можете хоть по кругу панталончиками обмотаться)
11:28:32 26-07-2023
Гость (11:16:53 26-07-2023) байковые панталончики до колен не судьба была одеть?... Школьная форма - не залог качественного образования. Вы это продемонстрировали
11:53:52 26-07-2023
Гость (11:28:32 26-07-2023) Школьная форма - не залог качественного образования. Вы это... О, как дамы возбудись! Ну не хотите панталончики одевайте стринги с начесом и юбку до пола
12:26:34 26-07-2023
Гость (11:53:52 26-07-2023) О, как дамы возбудись! Ну не хотите панталончики одевайте ст... вы нездоровы
11:01:40 26-07-2023
Единообразие в форме как залог дисциплины!!! Вот только доп средства на это не желательны, от слова СОВСЕМ!
11:09:09 26-07-2023
Гость (11:01:40 26-07-2023) Единообразие в форме как залог дисциплины!!! Вот только доп ... Че, голыми ходить? Тогда средства не нужны будут. А уж какое единообразие...
11:04:04 26-07-2023
Гость (09:39:31 26-07-2023) Слава богу закончилась школа, это бездонная яма по вытягиван... снипов? ну-ка расшифруйте: строительные нормы и правила. на вас они отражались? а сейчас резко стали строить анархически, дома снесли несущую стену, перенесли балкон и установили унитаз на потолке?
11:05:15 26-07-2023
у нас форму вводили в середине нулевых (всё равно в ней никто не ходил, ибо ткань была неимоверно дряной). был уверен, что оно строго по госту должно было выпускаться, ибо требования, все дела...
11:08:10 26-07-2023
Как мы ненавидели школьную форму в советское время! -- ДААА!!. а эти ненавистные воротнички, манжеты? отпарывать, стирать, гладить, пришивать.
11:20:00 26-07-2023
Гость (11:08:10 26-07-2023) Как мы ненавидели школьную форму в советское время! -- ДААА!... И фартуки, фартуки! Блин, ну ок, в первом классе. Но в десятом-то зачем? Чтобы еду на платье в столовой не плюхнуть, или что? А манжеты-воротнички это ... Ну и форма у парней. Не знаю, из какой дерюги она была сшита, но это было нечто.
12:05:43 26-07-2023
Я поражаюсь местной аудитории) кто вы все такие? Откуда вы все взялись? Как можно радоваться лохмотьям в школе и отрицать необходимость единообразного школьного образа? Вы и про разницу в доходах умудрились упомянуть, только в совершенно противоположном смысле. ГОСТ как раз опишет требования к одежде - условно у парней рубашка и брюки, у девушек блузка и юбка. А вовсе не брендовые шмотки стоимостью в пару-тройку зарплат обоих родителей. У меня дочь учится не в самой пафосной школе, но даже там ребята налегке ходят в кроссовках Баленсиага стоимостью в 100 тысяч. Неужели такое наглядное расслоение лучше единообразия в школе, где дети учатся - по сути работают, а не занимаются демонстрацией своих нарядов? Никто не запрещает им одеваться как угодно во внешкольное время, но в общественном месте, где они постигают азы знаний, это вам не кажется лишним? Когда дети как попало одеты, как попало причесаны, выглядят как гопники/бомжы или наоборот мажоры, неужели это сказывается на их успеваемости? Почему для вас эта простая логическая связка непостижима?
12:19:58 26-07-2023
Гость (12:05:43 26-07-2023) Я поражаюсь местной аудитории) кто вы все такие? Откуда вы в... Ой все... Ну будут эти дети ходить не в кроссовках, а в туфлях за сто тысяч. Вам от этого будет легче? Да и гаджеты никто не отменял - у кого-то будет последний айфон, а у кого-то... Дети же поголовно идиоты, и ничего не понимают. Равенство им надо устроить, ага. И нет, что-то в новосибирской десятке в свое время ни ирокезы, ни рванье не сказывались на успеваемости. А уж в НГУ и подавно всем было наплевать, кто какими фенечками обвешан, лишь бы учились.
12:36:11 26-07-2023
Гость (12:19:58 26-07-2023) Ой все... Ну будут эти дети ходить не в кроссовках, а в туфл... В Европе со следующего года собираются запретить мобильные телефоны в школах. Пришел в школу - оставил на входе, выходишь - забираешь. Наверное, на ваш сугубо индивидуальный взгляд, деградируют) А НГУ это тот недоВУЗ, что спикировал за последние годы на полсотни мест вниз во всех рейтингах? Ну-да, ну-да) Всё понятно с вашими ирокезами))
13:01:27 26-07-2023
Гость (12:36:11 26-07-2023) В Европе со следующего года собираются запретить мобильные т... В Европе однополые браки и пропаганда ЛГБТ. Вам туда, поклонникам евростандартов.
13:08:00 26-07-2023
Гость (12:36:11 26-07-2023) В Европе со следующего года собираются запретить мобильные т... Конечно же, запрет гаджетов в школе помешает детям узнать, у кого какой телефон, у кого кто родители и кто как живет. Еще раз - не держите детей за идиотов, показная уравниловка ничего не решит.
13:11:58 26-07-2023
Гость (12:36:11 26-07-2023) В Европе со следующего года собираются запретить мобильные т... НГУ был окончен в 1993. Вполне во времена "довуза". Так что ирония не по адресу. Но вы можете ходить строем, без телефонов, без компьютеров, и своим детям устроить ровно то же самое. Других только не трогайте, и все будет ок. И да, странный вы человек. Форму вводят те же самые люди, при которых один из лучших вузов страны стал незнамо чем. И вы радостно прыгаете и подпеваете.
12:28:08 26-07-2023
Гость (12:05:43 26-07-2023) Я поражаюсь местной аудитории) кто вы все такие? Откуда вы в... Прям в ГОСТе так и пропишут "Кроссовки не дороже такой-то суммы"
12:39:30 26-07-2023
Гость (12:28:08 26-07-2023) Прям в ГОСТе так и пропишут "Кроссовки не дороже такой-то су... Рубашка-брюки-туфли. Это классика для уроков в школе. Кроссовки уместны на занятиях физкультурой. Поверьте, никто не станет на физкультуру носить дорогие кроссовки, ибо они убьются моментально.
13:50:54 26-07-2023
Гость (12:39:30 26-07-2023) Рубашка-брюки-туфли. Это классика для уроков в школе. Кроссо... Есть кроссы для спорта, есть туфли-кроссовки спортивного стиля. Дизайн кроссовок, но обувь повседневной носки. Или нарядная. К красивому платью. Даже костюму. В этом году был какой-то саммит (сейчас не вспомню название, собирались президенты), так высшее лицо Саудовской Аравии пришло в черном классическом костюме и белых кроссовках. А вот Байден да, был в костюме и обычных туфлях. На вкус и на цвет ...
12:08:31 26-07-2023
Гость (11:20:00 26-07-2023) И фартуки, фартуки...А манжеты-воротнички это ... Ну и форма у парней Мушкетеры красавцы!!!
12:10:54 26-07-2023
Да пофиг на дисциплину и т.д. Школьная форма это красиво, все выглядят опрятно, а если ещё и нашивки с именем , номером школы, вообще прекрасно. Прогульщиков можно будет отследить. Во всем мире, ну почти , ходят школьники в форме, это здорово. В фильмах, мультах мы видим персонажей в форме школьной , и нравится же смотреть на них. Так что я за форму, только что бы прям точно у всех школ была форма и следили, что все ходят в форме. Скорее бы. У нас в школах говорят ходить в форме, но мало кто это делает.
12:21:50 26-07-2023
Гость (12:10:54 26-07-2023) Да пофиг на дисциплину и т.д. Школьная форма это красиво, вс... Щас бы носить нашивки с именем. А может, еще с адресом и возрастом, ну чтобы совсем было преступникам удобно. А, не, надо номер. Желательно вытатуированный на коже. Чел, тебе никто не обязан делать красиво. Ни на улице, ни в школе, ни где-то еще.
13:08:57 26-07-2023
Гость (12:10:54 26-07-2023) Да пофиг на дисциплину и т.д. Школьная форма это красиво, вс... Да, школьная форма есть в привилегированных учебных заведениях. Где обучение стоит нереальных денег. Чтобы все видели, что родители ребенка миллионеры. Например, дети Виндзоров носят форму. А в обычных английских школах- нет. На западе форма как раз показатель высокого социального статуса. Цена на неё соответствующая. Ведь это знак отличия.
13:16:54 26-07-2023
Гость (13:08:57 26-07-2023) Да, школьная форма есть в привилегированных учебных заведени... Вы что сказать-то хотели? Что Петя из Мухосранска, родившийся в семье алкашей, наденет форму, и все будут считать его герцогом? Или что? Ну и плюсом - вы почитайте на досуге, что творилось (а может, и творится) в закрытых элитных школьных заведениях. Нафиг такое "братство".
13:29:47 26-07-2023
Гость (13:16:54 26-07-2023) Вы что сказать-то хотели? Что Петя из Мухосранска, родившийс... Здесь приводят в пример другие страны, где есть форма, и она, по сути, является показателем расслоения общества, а вовсе не залог равных возможностей и дисциплины. Повод попантоваться. Я категорически против школьной формы в любом проявлении.
12:18:55 26-07-2023
немного про панталончики. на коротких, толстых и кривых ногах они еще сильнее подчеркивают асексуальность носительницы. из серии миниюбка на максижопе.
12:37:45 26-07-2023
Гость (12:18:55 26-07-2023) немного про панталончики. на коротких, толстых и кривых нога... зато тепло и комфортно, правда сейчас вам скажут, что вы тоже нездоровы
12:39:07 26-07-2023
Гость (12:18:55 26-07-2023) немного про панталончики. на коротких, толстых и кривых нога... Латентный педофил детектед? Эротические фантазии по поводу школьниц?
12:44:27 26-07-2023
Гость (12:39:07 26-07-2023) Латентный педофил детектед? Эротические фантазии по поводу ш... не вешайте на меня свои больные эротические фантазии, низкорослая кривоногая толстуха.
12:43:57 26-07-2023
3 комплекта - летняя, зимняя и торжественная. Введут гост, а потом под него аккредитацию фабрик. Аккредитацию получат "свои" фабрики, особо приближенных (с питанием в школах уже проходили, качественнее стало? когда привозное стало? Рассказать кому там все принадлежит, или сами загуглите?). Сделают цену за комплект 5-6 руб. 6х3 = 18. у меня 2 детей - 36тр в год. И без вариантов, придется покупать. А чтоб народ сильно не блажил, введут конечно дотации - для малоимущих, многодетных, сво... Только остальные проглотят и будут покупать. Кто то захотел себе ещё пару лядров заработать, а вы радуетесь...
12:53:49 26-07-2023
Может ещё 9 согласованных причёсок?
12:58:03 26-07-2023
Гость (12:53:49 26-07-2023) Может ещё 9 согласованных причёсок?... нет. Одну. Под ноль.
14:32:39 26-07-2023
Гость (12:53:49 26-07-2023) Может ещё 9 согласованных причёсок?... Прически по ГОСТу советского союза тоже.
14:42:29 26-07-2023
Как хорошо, что я учился в СССР.
14:44:29 26-07-2023
СПб. У нас в микрорайоне 2 школы. Микрорайон большой, школы переполнены, т.е обычные школы, не лицеи/гимназии. В той, куда мои сыновья ходят - обязательная форма, с нашивками специальными. Заказать такую можно только у одной конторы, у которой договор со школой. Пиджак 10000 руб брюки 8000 жилетка 8600 галстук 1600 Под 30 тыс на одного ребенка - только форма (без рубашек, обуви и пр.). Для девочек там элементов одежды еще больше, дороже.
15:59:29 26-07-2023
Гость (14:44:29 26-07-2023) СПб. У нас в микрорайоне 2 школы. Микрорайон большой, школ... Вот-вот! Наши местные любители школьной формы хотят брать кредиты,, чтобы нарядить детей))) А потом придут приставы и опишут имущество(((