Меру пресечения ему могут избрать уже сегодня, 4 ноября

04 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Кадр: YouTube

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает "360" со ссылкой на источник.

По информации собеседника, Шабутдинова уже допросили в качестве обвиняемого. Сейчас он задержан до избрания меры пресечения, сделать это могут уже сегодня, 4 ноября.

Об аресте Шабутдинова стало известно 3 ноября. Блогер прилетел из-за границы в Москву, где его задержали правоохранители. Возбужденное в отношении него дело о мошенничестве связно с продажей курсов – на него заявили в полицию пять предпринимателей, которые перевели Шабутдинову в общей сложности 5 млн рублей.

В соцсетях Шабутдинов обещал научить всех желающих зарабатывать миллионы. 3 ноября он должен был запустить продажи новых курсов.

По данным Mash, блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.