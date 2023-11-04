СМИ: Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве
Меру пресечения ему могут избрать уже сегодня, 4 ноября
04 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает "360" со ссылкой на источник.
По информации собеседника, Шабутдинова уже допросили в качестве обвиняемого. Сейчас он задержан до избрания меры пресечения, сделать это могут уже сегодня, 4 ноября.
Об аресте Шабутдинова стало известно 3 ноября. Блогер прилетел из-за границы в Москву, где его задержали правоохранители. Возбужденное в отношении него дело о мошенничестве связно с продажей курсов – на него заявили в полицию пять предпринимателей, которые перевели Шабутдинову в общей сложности 5 млн рублей.
В соцсетях Шабутдинов обещал научить всех желающих зарабатывать миллионы. 3 ноября он должен был запустить продажи новых курсов.
По данным Mash, блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.
13:25:02 04-11-2023
Я знаю несколько дурачков которые продали в Барнауле все и отдали их кумиру. Причём когда я пытался их отговорить они меня заблокировали везде. Сейчас у них свой бизнес. Таксуют и разгружают.
17:58:23 04-11-2023
И мне с этим Шатудиновым предлагают толлерастится ?