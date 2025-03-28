Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле
Поскольку улучшается внешнеполитическая ситуация и укрепляется курс рубля
28 марта 2025, 12:40, ИА Амител
В апреле Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5%, что послужит основанием для уменьшения процентов по кредитам, рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Напомним, в прошлую пятницу Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась.
Аксаков указал, что сейчас инфляция держится на стабильном уровне – 10%, однако в последнее время можно заметить, что она снижается.
"Этому помогает внешнеполитическая ситуация, опять же курс рубля укрепляется. Поэтому я допускаю, что на следующем заседании Центральный банк может начать снижать ключевую ставку. Постепенно, конечно. Например, на 0,5%. Таким образом, и кредиты тоже будут дешеветь", – подчеркнул парламентарий.
Ранее в Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 14–15% к концу 2025 года.
13:04:37 28-03-2025
а до 5 % нельзя снизить ?
13:37:22 28-03-2025
Гость (13:04:37 28-03-2025) а до 5 % нельзя снизить ?... Можно,но тогда производства начнут расти как грибы после дождя) А пока у власти ЦБ либералы,то им это не выгодно,сразу получать по шапке от западных господ
15:56:33 28-03-2025
Гость (13:04:37 28-03-2025) а до 5 % нельзя снизить ?... Нельзя. Если проценты снизятся, то народ деньги будет снимать и тратить, это сразу инфляцию разгонит.
13:21:50 28-03-2025
При чём курс рубля укрепил, не ЦБ с его супер-политикой и не правительство ,а один звонок президента страны которую мы считаем основным стратегическим противником. А от доллара вообще отказались
14:01:40 28-03-2025
снизят до 5% на эта деньги продаваны подкрутят все, начиная от конуры в человейнике, заканчивая замазкой к окнам, которую импортозамещатели маслом называют.
ценообразование - дикое, кто какие хочет такие цены и рисуют, прикрываясь ба-ла-ла из учебниками эконом теории.
при полном попустительстве контролирующих служб.
19:02:19 28-03-2025
Это называется "шей да пори!": только было 'деревянный' стал худо-бедно восстанавливаться благодаря повышению ключевой ставки, так неймётся её понизить, дабы возобновить катастрофическое падение рубля!?
13:06:53 29-03-2025
Как может укрепиться курс рубля, выпускаемым тем же ЦБ, если он создан как раз для обратного, что бы держать страну, как колонию?