Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле

Поскольку улучшается внешнеполитическая ситуация и укрепляется курс рубля

28 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

В апреле Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5%, что послужит основанием для уменьшения процентов по кредитам, рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, в прошлую пятницу Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась.

Аксаков указал, что сейчас инфляция держится на стабильном уровне – 10%, однако в последнее время можно заметить, что она снижается.

"Этому помогает внешнеполитическая ситуация, опять же курс рубля укрепляется. Поэтому я допускаю, что на следующем заседании Центральный банк может начать снижать ключевую ставку. Постепенно, конечно. Например, на 0,5%. Таким образом, и кредиты тоже будут дешеветь", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 14–15% к концу 2025 года.