НОВОСТИЭкономика

Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5% в апреле

Поскольку улучшается внешнеполитическая ситуация и укрепляется курс рубля

28 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru
Центробанк России / Фото: cbr.ru

В апреле Центробанк может снизить ключевую ставку до 20,5%, что послужит основанием для уменьшения процентов по кредитам, рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Напомним, в прошлую пятницу Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась.

Аксаков указал, что сейчас инфляция держится на стабильном уровне – 10%, однако в последнее время можно заметить, что она снижается.

"Этому помогает внешнеполитическая ситуация, опять же курс рубля укрепляется. Поэтому я допускаю, что на следующем заседании Центральный банк может начать снижать ключевую ставку. Постепенно, конечно. Например, на 0,5%. Таким образом, и кредиты тоже будут дешеветь", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 14–15% к концу 2025 года.

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Набиуллина назвала нестандартной ситуацию, когда ставки по депозитам выше ключевой

Одним из факторов превышения ставок по депозитам над ключевой ставкой было ужесточение макропруденциальной политики
НОВОСТИЭкономика
Экономика ставка Мнения экспертов Центробанк

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:04:37 28-03-2025

а до 5 % нельзя снизить ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:22 28-03-2025

Гость (13:04:37 28-03-2025) а до 5 % нельзя снизить ?... Можно,но тогда производства начнут расти как грибы после дождя) А пока у власти ЦБ либералы,то им это не выгодно,сразу получать по шапке от западных господ

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:33 28-03-2025

Гость (13:04:37 28-03-2025) а до 5 % нельзя снизить ?... Нельзя. Если проценты снизятся, то народ деньги будет снимать и тратить, это сразу инфляцию разгонит.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:50 28-03-2025

При чём курс рубля укрепил, не ЦБ с его супер-политикой и не правительство ,а один звонок президента страны которую мы считаем основным стратегическим противником. А от доллара вообще отказались

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:40 28-03-2025

снизят до 5% на эта деньги продаваны подкрутят все, начиная от конуры в человейнике, заканчивая замазкой к окнам, которую импортозамещатели маслом называют.
ценообразование - дикое, кто какие хочет такие цены и рисуют, прикрываясь ба-ла-ла из учебниками эконом теории.
при полном попустительстве контролирующих служб.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:19 28-03-2025

Это называется "шей да пори!": только было 'деревянный' стал худо-бедно восстанавливаться благодаря повышению ключевой ставки, так неймётся её понизить, дабы возобновить катастрофическое падение рубля!?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:53 29-03-2025

Как может укрепиться курс рубля, выпускаемым тем же ЦБ, если он создан как раз для обратного, что бы держать страну, как колонию?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров