СМИ: Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая

Это будет первый зарубежный визит американского лидера на его втором президентском посту

31 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп планирует в середине мая посетить Саудовскую Аравию. По предварительным данным, целью визита будет укрепление отношений со странами Персидского залива, обсуждение урегулирования ближневосточных конфликтов, а также инвестиции. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Со слов собеседников издания, вероятную поездку Трампа в Саудовскую Аравию в последние недели обсуждали высокопоставленные официальные лица двух стран. Один из источников уточнил, что целью визита станет укрепление отношений со странами Персидского залива, а также обсуждение урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и инвестиции.

Как утверждают инсайдеры, в Эр-Рияде хотят, чтобы американский лидер посетил страну после урегулирования конфликта на Украине.

Также ранее стало известно, что в середине апреля в Саудовской Аравии может состояться второй раунд переговоров РФ и США. По данным источников, стороны будут продолжать проведение технических консультаций, однако организационные вопросы еще не обсуждались. Предварительно известно, что делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля.