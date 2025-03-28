ТАСС: второй раунд российско-американских переговоров в Эр-Рияде может пройти в апреле

Со слов источника, технические консультации продолжатся, но проведение нового этапа переговоров еще не обсуждалось

28 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Второй раунд консультаций РФ и США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, состоится в Эр-Рияде в середине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с процессом организации переговоров.

Как утверждает инсайдер агентства, стороны продолжат проведение технических консультаций, однако следующий раунд переговоров еще никем не обсуждался.

"Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля", – рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, встреча представителей России и США, посвященная возобновлению черноморской зерновой инициативы, прошла в Эр-Рияде 24 марта. Белый дом и Кремль распространили заявления об итогах консультаций на следующий день. Обе стороны заявили, что договорились о безопасности судоходства и неприменении силы в Черном море. США при этом обязались способствовать: