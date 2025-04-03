СМИ: глава РФПИ Дмитриев начал переговоры со спецпосланником президента США

По информации источников, Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне

03 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев начал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

2 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прибыл в Вашингтон для встречи с Уиткоффом.

"По словам источника, осведомленного о встрече, Кирилл Дмитриев <...> встречается со Стивом Уиткоффом. <...> По словам этого источника, переговоры "идут", – сказано в публикации.

Также днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты России и США продолжаются.

Напомним, по информации источников, второй раунд консультаций РФ и США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, состоится в Эр-Рияде в середине апреля. Стороны продолжат проведение технических консультаций, однако следующий раунд переговоров еще не обсуждался.