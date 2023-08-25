СМИ: источники подтверждают украинский след взрывов на "Северных потоках"
Следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на что указывают технические данные
25 августа 2023, 22:21, ИА Амител
Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на "Северных потоках", подтверждают, что следы диверсии ведут на Украину. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в материале немецкого телеканала ZDF и издания Spiegel.
По словам собеседников изданий, хотя официально прокуратура и продолжает расследование в отношении неизвестных, следы, ведущие на Украину, стали "особенно убедительными".
"Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России", - подчеркнуло ZDF.
Следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на что указывают технические данные.
Напомним, инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября 2022 года. Позже в Швеции подтвердили, что причиной ЧП была диверсия.
Американский журналист Сеймур Херш высказывал свою версию. Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22.
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