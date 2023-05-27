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СМИ: корабль "Иван Хурс" атаковали беспилотники западного производства

По данным источника, целеуказание вражеским аппаратам обеспечивали американские средства разведки

27 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Атаковавшие корабль Черноморского флота России "Иван Хурс" беспилотные катера были западного производства. Их запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове в 2018 году, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, управление ими осуществлялось при помощи вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Вашингтона.

Отмечается, что целеуказание беспилотникам также обеспечивали американские средства разведки.

Напомним, Украина попыталась атаковать корабль "Иван Хурс" утром 24 мая в 140 км от пролива Босфор. Как сообщали в Минобороны, все беспилотники были уничтожены огнём, судно не пострадало и продолжает выполнять свои задачи.

Что известно о корабле "Иван Хурс"?

"Иван Хурс" – самый современный разведывательный корабль российского флота. Был создан в рамках проекта 18280. Судно начали строить в 2013 году, а в состав Черноморского флота приняли в 2018-м. Портом его приписки является Севастополь.

"Иван Хурс" предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы. Имеет водоизмещение около четырёх тысяч тонн, длину – около 100 метров. Дальность плавания составляет свыше 8 тысяч морских миль (более 14 816 км).

Комментарии 3

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Гость

16:48:32 27-05-2023

В западном сегменте интернета распространяются видео, где один беспилотник все же врезается в корабль...

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Гость

21:37:25 27-05-2023

Гость (16:48:32 27-05-2023) В западном сегменте интернета распространяются видео, где од... В том видео врать не будут.Тем более если оно из западного сегмента.Ещё не стерлось из памяти народа последнее расследование Навального,над которым он работал на Западе ( в германском госпитале) едва очухавшись от действия боевого армейского газа нервно-паралитического действия по названием "Новьичьок" по английской классификации.

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орк

00:26:05 28-05-2023

Гость (16:48:32 27-05-2023) В западном сегменте интернета распространяются видео, где од... видео двухлетней давности, Шарий разоблачил пиндосов

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