СМИ: Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму по Бийскому избирательному округу

Территорию Рубцовского округа, по которому она избиралась в 2021 году, упразднили после перенарезки

29 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Мария Прусакова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Государственной Думы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова может баллотироваться по Бийскому избирательному округу в 2026 году. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

После новой нарезки одномандатных округов, которую представил Центризбирком, в Алтайском крае вместо четырех "одномандатников" осталось три. Территория Рубцовского округа, по которому избралась Мария Прусакова в 2021 году, распределилась между Барнаульским, Бийским и Славгородским. Сам же Рубцовск будет входить в Барнаульский округ.

"Власть считает, что она тем самым лишает возможности коммунистов иметь депутатов в Госдуме. Я думаю, что они глубоко заблуждаются. У Алтайского края всегда были представители от КПРФ в Госдуме, и я как руководитель алтайских коммунистов все сделаю для того, чтобы это продолжилось", – рассказала Прусакова "Ведомостям".

Коммунистка намекнула, что может переизбираться в Государственную Думу по Бийскому округу в 2026 году. Известно, что с 2024 года в нем нет депутата: представлявший его Александр Прокопьев (фракция "Единая Россия") был назначен заместителем главы Республики Алтай. Со слов Прусаковой, члену фракции КПРФ было бы логично "уже сегодня работать там с последующим выдвижением".

При этом "Атмосфера" уточняет, что кандидатом от "Единой России" по Бийскому округу может стать заместитель краевого Законодательного собрания Денис Голобородько. В этом случае там может пройти самая конкурентная избирательная кампания в Алтайском крае.

"При этом и Голобородько, и Прусакова вполне могут получить проходные места в территориальных группах партийных списков и рассчитывать на думский мандат при любом исходе выборов по одномандатному округу", – подчеркнули в информационном агентстве.

В данный момент Барнаульский и Славгородский округа в Госдуме представляют единороссы Даниил Бессарабов и Иван Лоор. По информации источников агентства в партии, в 2026 году депутаты будут переизбираться.