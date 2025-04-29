СМИ: Мария Прусакова будет баллотироваться в Госдуму по Бийскому избирательному округу
Территорию Рубцовского округа, по которому она избиралась в 2021 году, упразднили после перенарезки
29 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
Депутат Государственной Думы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова может баллотироваться по Бийскому избирательному округу в 2026 году. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
После новой нарезки одномандатных округов, которую представил Центризбирком, в Алтайском крае вместо четырех "одномандатников" осталось три. Территория Рубцовского округа, по которому избралась Мария Прусакова в 2021 году, распределилась между Барнаульским, Бийским и Славгородским. Сам же Рубцовск будет входить в Барнаульский округ.
"Власть считает, что она тем самым лишает возможности коммунистов иметь депутатов в Госдуме. Я думаю, что они глубоко заблуждаются. У Алтайского края всегда были представители от КПРФ в Госдуме, и я как руководитель алтайских коммунистов все сделаю для того, чтобы это продолжилось", – рассказала Прусакова "Ведомостям".
Коммунистка намекнула, что может переизбираться в Государственную Думу по Бийскому округу в 2026 году. Известно, что с 2024 года в нем нет депутата: представлявший его Александр Прокопьев (фракция "Единая Россия") был назначен заместителем главы Республики Алтай. Со слов Прусаковой, члену фракции КПРФ было бы логично "уже сегодня работать там с последующим выдвижением".
При этом "Атмосфера" уточняет, что кандидатом от "Единой России" по Бийскому округу может стать заместитель краевого Законодательного собрания Денис Голобородько. В этом случае там может пройти самая конкурентная избирательная кампания в Алтайском крае.
"При этом и Голобородько, и Прусакова вполне могут получить проходные места в территориальных группах партийных списков и рассчитывать на думский мандат при любом исходе выборов по одномандатному округу", – подчеркнули в информационном агентстве.
В данный момент Барнаульский и Славгородский округа в Госдуме представляют единороссы Даниил Бессарабов и Иван Лоор. По информации источников агентства в партии, в 2026 году депутаты будут переизбираться.
17:34:51 29-04-2025
Прусакова клёвая!
17:51:19 29-04-2025
Хорошенькая!!!
20:09:15 29-04-2025
политический труп, как и Зюганов
23:00:01 29-04-2025
Проку то с них - пусть выдвигают, раздвигают, нам поровну. Плевать нам на институт насилия действующий в интересах правящего класса. Мы сильнее.
08:23:18 30-04-2025
Олег (23:00:01 29-04-2025) Проку то с них - пусть выдвигают, раздвигают, нам поровну. П... А вот мы вас тапком!
08:55:56 30-04-2025
Musik (08:23:18 30-04-2025) А вот мы вас тапком! ... Из буржуев будешь. Животик втяни...
09:23:39 30-04-2025
Гость (08:55:56 30-04-2025) Из буржуев будешь. Животик втяни... ... Подойду к буржую, глазик выколю.
09:35:20 30-04-2025
Гость (08:55:56 30-04-2025) Из буржуев будешь. Животик втяни... ... родичи - из кулаков недобитых 8-)))
кстати, животика нет.
09:23:39 30-04-2025
- глазик выколю - другой останется
будешь знать гогно кому кланяться
эх, комми... вас тапком не взять, дустом надо.
12:10:42 30-04-2025
Но только не Голобородько ,будем поддерживать Прусакову ,это лучший вариант .
13:07:26 30-04-2025
Какая разница в них?Что изменится?Считай филиалы одной и той же партии,обещаний ,как всегда,воз ,а ,дел никаких.Только так,ради карьеры.