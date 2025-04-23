Три вместо четырех. Алтайский край может потерять одномандатный избирательный округ

По предварительным данным, новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму опубликуют в конце мая

23 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Центризбирком РФ планирует опубликовать новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в конце мая 2025 года. Алтайский край при этом может лишиться одного из них. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

По данным краевого избиркома, в регионе сформируют три одномандатных избирательных округа вместо существующих в настоящее время четырех. Однако их новая конфигурация пока неизвестна.

Предполагается, что новая схема также увеличит число избирательных округов: в Москве – до 16, в Московской области – до 12 и до девяти – в Краснодарском крае. При этом в десяти регионах количество округов сократится. Так, по одному потеряют Ростовская и Волгоградская области: у них останется шесть и три округа соответственно. Одним одномандатником будут представлены в Думе Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. По данным ТАСС, в новых регионах РФ – Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – в общей сложности будет семь избирательных округов.

Действующая схема одномандатных избирательных округов была утверждена в 2015 году. В соответствии с законодательством каждые десять лет она подлежит пересмотру. Всего формируется 225 одномандатных округов. ЦИК должен представить новую схему в Госдуму не позднее чем за 80 дней до истечения срока действия текущей схемы, то есть до середины августа 2025 года.

В Алтайском крае также произойдет перенарезка одномандатных округов, по которым избираются 34 депутата Законодательного собрания (другие 34 депутата избираются по партийным спискам). Выборы краевого Заксобрания пройдут в 2026 году одновременно с выборами Госдумы нового созыва. Новую схему нарезки краевой избирком должен представить в АКЗС до 9 ноября. Председатель избирательной комиссии Ирина Акимова сообщила "Атмосфере", что новую нарезку округов проведут исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года.

Кроме того, Акимова рассказала агентству, что из-за роста числа избирателей в Барнауле появится как минимум один новый округ (сейчас в краевой столице девять округов).