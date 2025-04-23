Три вместо четырех. Алтайский край может потерять одномандатный избирательный округ
По предварительным данным, новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму опубликуют в конце мая
23 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
Центризбирком РФ планирует опубликовать новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в конце мая 2025 года. Алтайский край при этом может лишиться одного из них. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
По данным краевого избиркома, в регионе сформируют три одномандатных избирательных округа вместо существующих в настоящее время четырех. Однако их новая конфигурация пока неизвестна.
Предполагается, что новая схема также увеличит число избирательных округов: в Москве – до 16, в Московской области – до 12 и до девяти – в Краснодарском крае. При этом в десяти регионах количество округов сократится. Так, по одному потеряют Ростовская и Волгоградская области: у них останется шесть и три округа соответственно. Одним одномандатником будут представлены в Думе Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. По данным ТАСС, в новых регионах РФ – Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях – в общей сложности будет семь избирательных округов.
Действующая схема одномандатных избирательных округов была утверждена в 2015 году. В соответствии с законодательством каждые десять лет она подлежит пересмотру. Всего формируется 225 одномандатных округов. ЦИК должен представить новую схему в Госдуму не позднее чем за 80 дней до истечения срока действия текущей схемы, то есть до середины августа 2025 года.
В Алтайском крае также произойдет перенарезка одномандатных округов, по которым избираются 34 депутата Законодательного собрания (другие 34 депутата избираются по партийным спискам). Выборы краевого Заксобрания пройдут в 2026 году одновременно с выборами Госдумы нового созыва. Новую схему нарезки краевой избирком должен представить в АКЗС до 9 ноября. Председатель избирательной комиссии Ирина Акимова сообщила "Атмосфере", что новую нарезку округов проведут исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года.
Кроме того, Акимова рассказала агентству, что из-за роста числа избирателей в Барнауле появится как минимум один новый округ (сейчас в краевой столице девять округов).
13:54:30 23-04-2025
Сегодня исполняется ровно 30 лет, с того именно пленума ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на перестройку и ускорение!
Сегодня!
Ровно 30 лет нашего официального падения вниз!...
15:36:10 23-04-2025
Гость (13:54:30 23-04-2025) Сегодня исполняется ровно 30 лет, с того именно пленума ЦК К... Не 30, а 40 лет.
19:37:01 23-04-2025
Гость (15:36:10 23-04-2025) Не 30, а 40 лет. ... Точно! 40!...
С 85-го...
14:04:59 23-04-2025
По данным краевого избиркома, в регионе сформируют три одномандатных избирательных округа вместо существующих в настоящее время четырех.////////////////////////// по какой причине жители края лишатся представителя в Госдуме?
21:39:01 23-04-2025
Гость (14:04:59 23-04-2025) По данным краевого избиркома, в регионе сформируют три одном... Округ формируется примерно из 49-50 тысяч избирателей. Для 4 округов надо минимум 196 тысяч избирателей, а сейчас в Алтайском крае их 174 тысячи и число падает.
14:06:07 23-04-2025
Как это интересно повлияет на жизни края, работу думы и т.д.
14:46:09 23-04-2025
Это головняки говорилок-трибунных, а не народа