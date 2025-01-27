"Кризисная стратегия". Почему эксперты заговорили о досрочных выборах в Госдуму?

Вопрос о переносе думского голосования увязывают с экономическими трудностями и СВО

27 января 2025, 06:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Информация о якобы готовящихся в 2025 году досрочных выборах в Госдуму распространяется в экспертной среде (политиков, политологов, политтехнологов, журналистов) с осени 2024 года. Появившиеся поначалу слухи и предположения никто не опроверг – так они постепенно обрастали подробностями. Молчание Кремля по этому вопросу только подогревает страсти.

Amic.ru попробовал понять, насколько обоснованны сообщения о проведении голосования на год раньше, в чем причины появления этой версии и кому она может быть выгодна.

"Будут избегать чрезвычайщины"

Публикации о якобы намерении внутриполитического блока Администрации президента (АП) продавить идею досрочных выборов появились осенью 2024-го в некоторых аналитических сводках и телеграм-каналах, курируемых влиятельными политтехнологами.

Причина, по которым думские выборы якобы пройдут вне графика, одна – завершение в 2025 году СВО, внедрение в общественное сознание "образа победы" в конфликте и на этой волне проведение яркой и успешной избирательной кампании главной провластной партии и ее кандидатов.

По мнению сторонников версии, в 2026 году (когда полномочия нижней палаты парламента официально истекут) социально-экономические условия будут для власти не столь благоприятными и аргументов для поддержки гражданами "нужных" партий и политиков останется немного. Поэтому, мол, следует устроить предвыборную кампанию раньше времени, пока из массового сознания не выветрился шум победы.

Политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает версию о досрочных выборах "красивой, но нереалистичной".

Он убежден, что рулевые политических процессов в стране "будут избегать чрезвычайщины и усугубления турбулентности". Минченко также напоминает, что "для роспуска парламента нужны веские основания, которые прописаны в Конституции, а их нет".

Политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик, напротив, считает, что идея выборов в Госдуму в 2025 году вброшена в информационное пространство далеко не случайно. По мнению эксперта, идея досрочных выборов – "это кризисная стратегия", использование которой означает наличие больших политических и экономических проблем:

"И если его не видно, то это якобы оптическая иллюзия. Начальству, которому виднее, кризис якобы виден и потому оно готовит телегу зимой. Тут общество должно напрячься, потому что неопределенность – самое гнетущее состояние психики", – таким образом аналитик попытался воспроизвести в своем телеграм-канале логику авторов инициативы досрочных перевыборов".

Источник amic.ru, близкий к аналитикам Госдумы, сообщил, что отношение к информации о перевыборах со времени ее появления сильно изменилось:

"Поначалу это была настороженность, депутаты расспрашивали друг друга, что им известно об этом. Потом был период горячего обсуждения, споров в кулуарах. Некоторые даже забеспокоились, что у них в округах делается: мало ли что… А сейчас в некоторых фракциях даже обсуждать прилюдно эту тему запретили – чтобы не раздувать страсти".

"Социальное самочувствие ухудшится"

По мнению политического аналитика Андрея Шалимова, автора телеграм-канала " Шалимовправ " , тему досрочных выборов в Госдуму сейчас тестируют на предмет восприятия общественным мнением.

"У людей в настоящее время она не вызывает никаких острых реакций: будут выборы в 2025 году – ладно, будут в 2026-м – тоже нормально. При этом до трех четвертей российских избирателей не видят в представленном партийном спектре своих представителей. Партийная система в стране "устала", и вряд ли ее даже эти досрочные выборы взбодрят", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев рассказал нашему изданию, что досрочные выборы подразумевают, что в стране дела идут не совсем благополучно:

"Организация голосования раньше срока предполагает какие-то форс-мажорные обстоятельства непреодолимой силы, не позволяющие провести процесс в установленные сроки. Когда проходят внеплановые выборы губернатора – это одно, парламентские – совсем иное, такой поворот может серьезно отразиться на социальном самочувствии, потребительском поведении, вере в лучшее и так далее".

Он заметил, что перенос выборов заставит большинство наших сограждан забеспокоиться:

"Люди сразу будут спрашивать друг друга и оставлять комментарии в Сети: что случилось, у нас большой кризис на пороге, введение спецрежима? Кто-то побежит закупаться крупой, солью, сахаром, кто-то – менять рубли на доллары и так далее. Такие действия могут дестабилизировать ситуацию. Не думаю, что наша власть к этому стремится".

Юрий Баранчик подозревает, что идея досрочных выборов связана с подготовкой одной из "башен Кремля" некоего "мирного соглашения" в украинском конфликте. Однако для этого нужно будет задним числом изменить цели СВО, что вызовет в стране серьезный политический кризис.

"Этого шила в мешке не утаишь. Освобождение ЛДНР – это важно, но это еще не все. Главное условие – недопущение НАТО к нашим границам и демилитаризация Украины, гарантирующая безопасность России. Отвлечь от вопросов, если это не будет достигнуто, методами перевыборов в Думу не получится. Вопросы к стратегии и дальнейшим действиям станут первостепенными, как и вопросы об ответственности стратегов. Иллюзий тут не должно быть ни у кого", – пишет Баранчик.

Впрочем, политолог считает, что "едва ли Владимир Путин это поддержит".

"Если здесь какая-то из башен пытается выиграть свои подходы к будущему, то это чревато. Не нужно дезориентировать людей по поводу намерений власти в войне с НАТО. Ничего, кроме вреда, от подобных прощупываний общественного мнения не будет", – заканчивает свои рассуждения Баранчик.

Выбивание денег или элемент борьбы?

Намерение провести выборы на год раньше может произойти в том случае, если прилетят огромные "черные лебеди", указывает Константин Калачев:

"Впрочем, этот шаг тоже может сыграть роль "черного лебедя". Любое сомнение в лучшем будущем, в том, что следующий год будет радостнее грядущего, посеет негатив в обществе. Зачем власти ломать то, что работает? Зачем сеять сомнения?"

Андрей Шалимов назвал три обстоятельства, которые могут повлиять на решение провести выборы в ГД в 2025 году:

"Во-первых, сроки окончания СВО. Во-вторых, темпы инфляции. В-третьих, транзит власти. Если СВО закончится до 9 мая, галопирующую инфляцию удастся сдерживать до октября и очень-очень громких отставок не произойдет до осени, то в сентябре переизбрание Госдумы с нынешними парламентскими партиями для действующих "рулевых процессом" может показаться вполне возможным сценарием".

При этом Шалимов полагает, что результат досрочных выборов с реальным волеизъявлением будет иметь мало общего:

"Низкая явка, админресурс, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – дадут необходимые цифры. А победа в СВО поможет результат упаковать, информационно его обосновать. В итоге при досрочных выборах можно будет получить еще более "послушный" вариант Госдумы. Но если переговоры затянутся, цены резко взлетят вверх и произойдет смена правительства, а за ней и переход власти к преемнику, то выборы в Госдуму состоятся в срок – в 2026 году, но уже совсем с другими участниками", – считает собеседник.

Депутат Госдумы (от фракции КПРФ) Сергей Обухов полагает , что выборы в нижнюю палату парламента состоятся в намеченный срок – в 2026 году. По его мнению, в "досрочке" пока нет ни политической целесообразности, ни юридических зацепок.

"Ну будет у ЕР 380 мандатов вместо 322? Что это меняет? 322 отменили мятеж Пригожина или мятеж в аэропорту Махачкалы? Не отменят и 380 депутатов ЕР вызревающего нового "черного лебедя", – уверен политик.

Он подозревает, что информационный вброс был направлен "на выбивание у ЛПР [лиц, принимающих решения] дополнительное увеличение предвыборного бюджета и – как следствие – увеличение доходов политадминистраторов и политтехнологов".

Не верит в проведение думских выборов в 2025 году и Константин Калачев: