СМИ: критиковавший Украину министр обороны Британии захотел покинуть пост
Сообщается, что Бен Уоллес в целом может уйти из политики
15 июля 2023, 22:15, ИА Амител
Фото: gov.uk
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из политики, пишет The Times.
Его уход может произойти в результате осенних перестановок после четырех лет на посту. При этом отмечается, что министр в целом может уйти из политики.
Ранее Уоллес призывал Украину более экономно использовать боеприпасы. Он советовал Киеву брать пример с блока НАТО, военные которого никогда не ведут боевые действия таким образом.
Недавно Уоллес также публично критиковал Украину за то, что Киев якобы не испытывает благодарности Западу за военную помощь и требует только больше вооружений.
23:13:34 15-07-2023
Короче не стал подлизывать, вот и получил пинка под зад от своего начальства.