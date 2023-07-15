СМИ: критиковавший Украину министр обороны Британии захотел покинуть пост

Сообщается, что Бен Уоллес в целом может уйти из политики

15 июля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: gov.uk

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из политики, пишет The Times.

Его уход может произойти в результате осенних перестановок после четырех лет на посту. При этом отмечается, что министр в целом может уйти из политики.

Ранее Уоллес призывал Украину более экономно использовать боеприпасы. Он советовал Киеву брать пример с блока НАТО, военные которого никогда не ведут боевые действия таким образом.

Недавно Уоллес также публично критиковал Украину за то, что Киев якобы не испытывает благодарности Западу за военную помощь и требует только больше вооружений.