Неизвестная женщина схватила певицу за шею во время поклона

04 мая 2025, 21:20, ИА Амител

Надежда Кадышева / Скриншот из видео шоу-программы "Плывет веночек"

В Иванове полиция проводит проверку по факту нападения на народную артистку РФ Надежду Кадышеву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент произошел 30 апреля после концерта исполнительницы в Ленинском районе города. Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, неизвестная женщина внезапно напала на исполнительницу после завершения выступления. Со слов очевидцев, злоумышленница схватила певицу за шею во время поклона и выкрикивала нечленораздельные слова. При этом рядом с нападавшей находился мужчина в кепке, который что-то ей нашептывал.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Представители артистки уточнили, что ее здоровье не пострадало. Однако после произошедшего Кадышева намерена пересмотреть меры безопасности на концертах, а также порядок взаимодействия со зрителями.

Напомним, фолк-певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По данным источников, она получает порядка 20 млн рублей за концерт.