СМИ: на Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове
Неизвестная женщина схватила певицу за шею во время поклона
04 мая 2025, 21:20, ИА Амител
В Иванове полиция проводит проверку по факту нападения на народную артистку РФ Надежду Кадышеву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Инцидент произошел 30 апреля после концерта исполнительницы в Ленинском районе города. Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, неизвестная женщина внезапно напала на исполнительницу после завершения выступления. Со слов очевидцев, злоумышленница схватила певицу за шею во время поклона и выкрикивала нечленораздельные слова. При этом рядом с нападавшей находился мужчина в кепке, который что-то ей нашептывал.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят доследственную проверку.
Представители артистки уточнили, что ее здоровье не пострадало. Однако после произошедшего Кадышева намерена пересмотреть меры безопасности на концертах, а также порядок взаимодействия со зрителями.
Напомним, фолк-певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По данным источников, она получает порядка 20 млн рублей за концерт.
22:08:50 04-05-2025
Деда не поделили
22:23:38 04-05-2025
Маргинальный элемент напал на богиню, желал причаститься языческим способом путём правоверного ритуала?
Шо деиться?
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она получает порядка 20 млн рублей за концерт --- 100 лет назад могли на вилы поднять