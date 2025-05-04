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СМИ: на Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове

Неизвестная женщина схватила певицу за шею во время поклона

04 мая 2025, 21:20, ИА Амител

Надежда Кадышева / Скриншот из видео шоу-программы "Плывет веночек"
Надежда Кадышева / Скриншот из видео шоу-программы "Плывет веночек"

В Иванове полиция проводит проверку по факту нападения на народную артистку РФ Надежду Кадышеву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент произошел 30 апреля после концерта исполнительницы в Ленинском районе города. Согласно информации официального представителя МВД Ирины Волк, неизвестная женщина внезапно напала на исполнительницу после завершения выступления. Со слов очевидцев, злоумышленница схватила певицу за шею во время поклона и выкрикивала нечленораздельные слова. При этом рядом с нападавшей находился мужчина в кепке, который что-то ей нашептывал.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушительницу и доставили в отдел полиции. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Представители артистки уточнили, что ее здоровье не пострадало. Однако после произошедшего Кадышева намерена пересмотреть меры безопасности на концертах, а также порядок взаимодействия со зрителями.

Напомним, фолк-певица Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. По данным источников, она получает порядка 20 млн рублей за концерт.

Кристина Орбакайте / Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

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Комментарии 3

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Гость

22:08:50 04-05-2025

Деда не поделили

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Олег

22:23:38 04-05-2025

Маргинальный элемент напал на богиню, желал причаститься языческим способом путём правоверного ритуала?
Шо деиться?

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Гость

12:10:58 05-05-2025

она получает порядка 20 млн рублей за концерт --- 100 лет назад могли на вилы поднять

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