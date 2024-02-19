НОВОСТИПроисшествия

Украина подтвердила смерть пилота, угнавшего вертолет с барнаульцем на борту

Это признали в ГУР

19 февраля 2024, 23:04, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza
Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание "Страна.ua".

Напомним, что его обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Отмечается, что у полиции также есть версия, что его могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля. На теле есть пулевые ранения.

Как писало Daily Information, труп был обнаружен соседом еще в прошлый вторник, 13 февраля. После следователям сообщили, что в соседнем городе сгорел автомобиль, – вероятно, на нем и скрылся убийца.

Кузьминов угнал вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

Происшествия Политика

Комментарии 15

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Гость

00:02:37 20-02-2024

Засекретили хлопчика

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Гость

00:24:37 20-02-2024

Туда этой твари и дорога.

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Гость

06:25:32 20-02-2024

Гость (00:24:37 20-02-2024) Туда этой твари и дорога.... Согласна полностью.

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Гость

06:48:47 20-02-2024

Недолго он побыл украинцем...

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Гость

07:00:46 20-02-2024

Он не остался в хохляндии, двинул в Испанию. Бухал. Скучно стало. Позвал к себе бывшую бабу из России. Тут то его и вычислили. Приехала не баба, а ликвидатор. Отличная новость.

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Гость

07:27:10 20-02-2024

Гость (07:00:46 20-02-2024) Он не остался в хохляндии, двинул в Испанию. Бухал. Скучно с... ... терминатор модель T-Х

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Элен без ребят

07:08:50 20-02-2024

посмотрите внимательно на фото- так выглядит тварь.

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Гость

07:22:18 20-02-2024

Хорошая новость

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Гость

07:59:46 20-02-2024

Собаке-собачья смерть...

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Гость

09:53:30 20-02-2024

Говорят, были сборы средств на его ликвидацию.

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Дядька

10:27:20 20-02-2024

Так бы с каждым...имею ввиду кто уворовал и слинял.

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Гость

10:49:37 20-02-2024

После угона он давал интервью на укр.тв. Прикольно рассказывал, что смысл его жизни деньги и он планирует много заработать. Вроде писали, что его семью эвакуировали из России раньше.

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Гость

10:51:49 20-02-2024

Забавная получается история с предателем Максимом Кузьминовым, которого многие телеграм-каналы поспешили убить в Испании. С подачи испанского ресурса Eureka news, который поделился ироничной версией и слухами про «наркомана и алкоголика Кузьминова», ставшего опасной помехой украинским спецслужбам, в историю про загадочную ликвидацию поверили сначала испанские и итальянские СМИ, а затем и украинские телеграм-каналы. У истории была реальная основа — в прошлую среду действительно расстреляли неизвестного 33 летнего гражданина Украины в городе Аликанте. Однако никаких реальных доказательств смерти именно Кузьминова нет. Небольшой испанский телеграм-канал, сам не веря своему счастью, в итоге привлек всеобщее внимание, а его шутливый вброс теперь пытаются использовать в ГУР Украины, чтобы скрыть реальное местонахождение Кузьминова и сбить ищеек со следа. ----------- может быть и жива тварина...

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Гость

11:05:59 20-02-2024

Как такие вообще отбор в летное училище проходят? В свое время меня завернули в БВВАУЛ из-за того, что бабушка не той национальности была, а тут...

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Эрг Ноор

13:19:26 20-02-2024

Можно по разному относится в происходящему,поддерживать не поддерживать.Но вредить своей стране это самое последнее дело.На что он рассчитывал поступив так гнусно,на счастливую спокойную жизнь?Таких предателей нигде не любят.

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