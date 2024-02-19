Украина подтвердила смерть пилота, угнавшего вертолет с барнаульцем на борту

Это признали в ГУР

19 февраля 2024, 23:04, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание "Страна.ua".

Напомним, что его обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Отмечается, что у полиции также есть версия, что его могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля. На теле есть пулевые ранения.

Как писало Daily Information, труп был обнаружен соседом еще в прошлый вторник, 13 февраля. После следователям сообщили, что в соседнем городе сгорел автомобиль, – вероятно, на нем и скрылся убийца.

Кузьминов угнал вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.