Перед этим должна состояться встреча делегаций Вашингтона, Киева и Анкары

16 мая 2025, 13:45, ИА Амител

Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Трехсторонняя встреча между представителями делегаций России, Украины и Турции запланирована на 12:30 в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

По предварительным данным, встреча делегаций Анкары, Вашингтона и Киева должна состояться в 10:45 мск.

Первые за три года прямые переговоры России и Украины должны были пройти в Стамбуле 15 мая. Их предложил провести президент Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции с представителями зарубежных СМИ. Однако встреча так и не началась – хотя российские представители находились в Стамбуле с самого утра, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и утвердил состав украинской делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле в 10:00.

Президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на переговорах не ожидают. По данным издания Reuters, американский лидер решил не ехать в Стамбул, после того как Владимир Путин объявил состав делегации, в которую сам он не входит. Позже Трамп объяснил, почему президент России не приехал в Турцию для переговоров по Украине: