СМИ: пилот, угнавший вертолет с барнаульским механиком на борту, убит в Испании

На его теле обнаружили пулевые ранения

19 февраля 2024, 21:54, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

В Испании обнаружили тело 33-летнего Максима Кузьминова, который угнал российский военный вертолет. Как сообщает газета ABC, его могли застрелить.

Тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Отмечается, что у полиции также есть версия, что его могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля.

Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании также сообщило, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи рассказывали, что мужчина вел себя неадекватно, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.

По данным Daily Information, труп был обнаружен соседом еще в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала, в коттеджном поселке. После следователям сообщили, что в соседнем городе сгорел автомобиль – вероятно, на нем и скрылся убийца.

Кузьминов угнал вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.