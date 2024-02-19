СМИ: пилот, угнавший вертолет с барнаульским механиком на борту, убит в Испании
На его теле обнаружили пулевые ранения
19 февраля 2024, 21:54, ИА Амител
В Испании обнаружили тело 33-летнего Максима Кузьминова, который угнал российский военный вертолет. Как сообщает газета ABC, его могли застрелить.
Тело нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Отмечается, что у полиции также есть версия, что его могли устранить украинские спецслужбы как неудобного свидетеля.
Валенсийское издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании также сообщило, что в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи рассказывали, что мужчина вел себя неадекватно, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.
По данным Daily Information, труп был обнаружен соседом еще в прошлый вторник, 13 февраля, около пяти часов вечера в районе Ла-Кала, в коттеджном поселке. После следователям сообщили, что в соседнем городе сгорел автомобиль – вероятно, на нем и скрылся убийца.
Кузьминов угнал вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.
Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.
22:15:24 19-02-2024
Так будет со всеми предателями!
22:24:28 19-02-2024
собаке собачья смерть
22:28:47 19-02-2024
Хорошая новость!!!
23:49:41 19-02-2024
Может быть работа программы по защите свидетелей? Официально он "убит". А сам с новыми документами и измененной внешностью поехал жить в условную Аргентину?
06:23:12 20-02-2024
Гость (23:49:41 19-02-2024) Может быть работа программы по защите свидетелей? Официально... а зачем украинцам на это ресурсы тратить? Персонаж уже ценным не является. Единственное, можно было что-нибудь символичное выбрать. Ледоруб, например.
06:35:15 20-02-2024
Гость (06:23:12 20-02-2024) а зачем украинцам на это ресурсы тратить? Персонаж уже ценны... Средства хохлам есть за чем тратить. Им техника не лишняя. Да и сам факт предательства хохлам на руку.
08:24:04 20-02-2024
Гость (06:35:15 20-02-2024) Средства хохлам есть за чем тратить. Им техника не лишняя. Д... Зачем хохлам ещё и ставить спектакль под названием "Всех гнид предателей ждёт смерть".Тем более что гнида своё уже отработала.
08:55:59 20-02-2024
Гость (08:24:04 20-02-2024) Зачем хохлам ещё и ставить спектакль под названием "Всех гн... Чтобы специально обученные специалисты, с бодяжным "новичком", не искали вертолётчика.
00:23:55 20-02-2024
Собаке собачья смерть.
06:55:59 20-02-2024
Родилась же тварь кузьминов, чтобы угробить жизни как минимум двух прекрасных людей! Если на самом деле с ним разобрались, то хоть это облегчит страдания близких погибших механика и штурмана.
06:58:35 20-02-2024
Так и должно было случиться. Награда в виде пяти пуль нашла своего «героя». Мразь, предавшая, получила по заслугам.
09:24:13 20-02-2024
Собаке собачья смерть, хотя лучше бы ногами забили.
09:27:58 20-02-2024
После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.--------------Зачем врете? Сам Кузьминов их и застрелил, когда они поняли, куда он летит. Доказано же, по характеру пулевых отверстий.
09:46:42 20-02-2024
"Награда" нашла "своего героя"...
19:51:29 20-02-2024
Чувачок нашол с кем связаться, с хохлами.. Молодой неопытный был.