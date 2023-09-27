9 августа летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 по заданию украинских спецслужб, из-за чего погибли двое военных

27 сентября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Никита Кирьянов (в синем) в летной школе / Фото предоставлено учителем Кирьянова

26 сентября в Барнауле состоялось прощание с Никитой Кирьяновым – борттехником вертолета Ми-8, который пилот Максим Кузьминов по заданию украинских спецслужб угнал в Харьковскую область Украины. Кирьянов и штурман вертолета Хушбахт Турсунов не были в курсе его плана и погибли. Amic.ru на прощании с барнаульцем Кирьяновым поговорил с его одноклассниками и однокурсниками и спросил, каким он был.

"Всегда пытался все сделать правильно"

Игорь – одногруппник Никиты Кирьянова – учился вместе с погибшим в воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, которую они оба окончили в 2018 году. Игорь и Никита познакомились, когда только поступали в институт, и сразу сдружились.

"Никита был хорошим человеком, сразу же проявил волевые качества, был назначен командиром отделения, учился на "хорошо" и "отлично", был веселым и жизнерадостным, любил жизнь. Спортом много занимался, был мастером спорта по прыжкам с парашютом. А вообще он обычный человек, военный пацан. Всегда пытался все сделать правильно, много с кем общался, в том числе из академии. Очень много наших ребят хотели, но не смогли приехать на его похороны, у всех служба, боевые задачи. Те, кто в отпусках, вырвались, отпросились", – прокомментировал он.

По словам Игоря, в начале лета им удалось созвониться и пересечься в последний раз.

Никита, тезка и одногруппник Кирьянова, также познакомился с ним в Воронеже, когда они вместе поступали в академию. Они оказались в одной группе и изучали самолетные двигатели.

"Мы прошли врачебно-летную комиссию и попали на летные должности бортовыми техниками. Мечтали летать, изучали профиль "самолетный двигатель". Основная масса выпускников сейчас работают на земле, обслуживают самолеты и вертолеты, но есть возможность перейти и на летные должности. Это Никита и сделал. Лично я виделся с ним крайний раз на выписке из академии и не думал, что это наша последняя встреча. Созванивались, общались – правда, в последний раз это было давно. Командиром отделения был, за нас горой стоял", – рассказал Никита.

По словам Никиты, произошедшая трагедия его поразила. Он отметил, что это был один случай на миллион, и его однокурсника "предали за 500 тысяч долларов". В смерть Кирьянова он до последнего не верил. При этом парень отметил, что в ситуации с угоном Ми-8 бортовой техник не мог взять на себя управление вертолетом, так как "на это надо учиться пять лет".

Присяга курсантов Барнаульской лётной школы/ Фото предоставлено учителем Никиты Кирьянова

"Никита защитил Родину"

С 1-го по 9-й класс Никита Кирьянов учился в школе № 76 в поселке Южном – сначала в классе "Г", а с 6-го класса – в "В". После 9-го класса он перешел в Барнаульскую летную школу и окончил ее. При этом жил Кирьянов в Борзовой Заимке и ездил в обе школы оттуда.

Одноклассники Кирьянова по СОШ № 76 отметили, что он никогда никого не бросал в беде и был очень хорошим другом.

"В школе он средне он учился, а в "летке" – хорошо, потому что там его дисциплинировали. Мы с ним в последнее время виделись редко – только когда он приезжал в отпуск. На службе повзрослел, стал серьезным. Много друзей и знакомых у него было. Учителя его любили, девушки ему много внимания уделяли, довольно популярен был. В смерть его мы не поверили, в шоке все были. До последнего была вера, что Никиты в том вертолете не было", – прокомментировали одноклассники.

Друг детства Кирьянова Владимир вместе с ним в школе № 76 не учился, но вдвоем они пошли в летную школу после 9-го класса. Дружили парни с трех-четырех лет, жили по соседству в Борзовой Заимке, и Кирьянов был для Владимира словно сводный брат, признается он.

"Человек ответственный, волевой, всегда мог поддержать, дать совет, где надо – помолчать, где надо – что-то сказать. Он любил Родину, учился хорошо, успеваемость и дисциплина у него была хорошая, он пошел по военному пути. После "летки" нас раскидала судьба, но в отпусках, на выходных виделись. Каждый отпуск почти он приезжал в Барнаул с женой, виделись с ним, даже в Горный на природу выбирались. Поэтому, конечно, на трагедию я отреагировал болезненно. Частично осознаю его смерть, а частично – нет. За два дня до его смерти я с ним общался, все было как обычно. Есть люди, которые не должны ходить по земле, вот такой ему и попался. А Никита защитил Родину", – сказал Владимир.

По словам Владимира, экипаж, в который попал Кирьянов, был новым, и они были плохо знакомы. В Гоньбе же Никиту Кирьянова похоронили, потому что там похоронены его родные, отметил Владимир.

Владимир / Фото: Антон Дегтярев

Что случилось?

9 августа летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и перегнал его на Украину. Вместе с ним на борту в тот момент были 28-летний Никита Кирьянов и уроженец Таджикистана штурман Хушбахт Турсунов. Оба они не знали об угоне и не стали сдаваться в плен, когда самолет пересек границу. За это их обоих убили. Неизвестно, кто сделал это – Кузьминов или военные ВСУ.

Позднее Кузьминов рассказывал в интервью украинским СМИ, что ему пришлось "успокаивать ребят", и они начали "немножко агрессивно себя вести". Оружия у Кирьянова и Турсунова не было, так что обороняться они не могли. Управлять вертолетом оба молодых человека также не умели.

Ранее о Никите Кирьянове рассказали его учителя. А как прошло прощание с Кирьяновым в Барнауле, можно посмотреть здесь.