СМИ: президент Ирана погиб при крушении вертолета
Жертвами авиакатастрофы стала вся делегация, летевшая из Азербайджана
20 мая 2024, 11:24, ИА Амител
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в горном районе на северо-западе страны, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.
Скончались и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана. Среди них министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, а также экипаж и один охранник.
Напомним, вертолет с президентом Ирана разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в сильном тумане. На месте крушения спасатели не нашли выживших.
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11:28:53 20-05-2024
Фицо пока живой
21:30:04 20-05-2024
Может кара настигла, не даром у него кличка была, мясник заплечных дел.