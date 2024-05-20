СМИ: президент Ирана погиб при крушении вертолета

Жертвами авиакатастрофы стала вся делегация, летевшая из Азербайджана

20 мая 2024, 11:24, ИА Амител

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета в горном районе на северо-западе страны, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Скончались и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана. Среди них министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, а также экипаж и один охранник.

Напомним, вертолет с президентом Ирана разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в сильном тумане. На месте крушения спасатели не нашли выживших.