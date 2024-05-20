Первые кадры с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

На месте крушения вертолета спасатели не нашли выживших

20 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, всех пассажиров считают погибшими. В СМИ и соцсетях публикуют первые кадры с места крушения воздушного судна.

"Борт нашли в 30 километрах от поселка Тавал. По предварительным данным, он потерял управление из-за сбоя электроники и густого тумана, упал на гору и загорелся", – отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что турецкий БПЛА Akinci обнаружил источник тепла, которым, предположительно, являются обломки вертолета. Координаты передали иранским властям.

На месте крушения вертолета спасатели не нашли выживших. Колумнист американского журнала Atlantic со ссылкой на близкий к администрации Раиси источник утверждает, что президент Ирана погиб.

Напомним, вертолет, на борту которого находились Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Ирана, разбился в воскресенье, 19 мая, когда пересекал горную местность в сильном тумане.