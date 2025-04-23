СМИ раскрыли детали мирного плана Трампа по Украине

Со слов источника, после прекращения огня на территории страны могут разместить европейские войска

23 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / Unsplash

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предусматривает, что на территории страны после прекращения огня разместят европейские войска. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Сложность заключается в том, как будут представлены силы безопасности – мы называем это "силами противодействия". Это часть гарантий безопасности, которые украинцы хотят получить, и мы надеемся, что они их получат", – сказал собеседник издания.

Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил. По данным инсайдера, они будут выглядеть как "совместная комиссия" в составе "россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО". Как пишет издание, обязанностью последней стороны станет наблюдение за линией фронта. Источник также допустил, что США могут быть вовлечены в миссию, но не как "военная сила на местах".

При этом условия соглашения об урегулировании конфликта еще не утверждены окончательно: Россия и Украина обсуждают план по отдельности.

Американский лидер накануне заявил, что расскажет подробности переговоров с Россией и Украиной в течение трех дней. Трамп также выразил надежду на то, что Москва и Киев придут к соглашению уже на следующей неделе. Однако президент США не уточнил, на какую именно сделку он рассчитывает.