СМИ: самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы
По другим данным, Уиткофф все еще может находиться на переговорах
14 марта 2025, 10:50, ИА Амител
Из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Flightradar.
Кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково, также опубликовали "Известия". Сообщается, что Уиткофф пробыл в американском посольстве один час.
Самолет спецпосланника Дональда Трампа прибыл в Москву днем 13 марта. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным должна была состояться вечером того же дня в Кремле.
При этом ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News, сообщает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в данный момент находится в Москве. Со слов помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, спецпосланник информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами.
"Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп – принять решение о дальнейших шагах", – сказал Уолтц.
11:07:21 14-03-2025
сначала договариваться что кончать надо киевского клоуна и тогда уже приступать к переговорам иначе толку не будет
11:08:21 14-03-2025
Полетел нюансы обсуждать. Ну типа мяч на их стороне
11:40:17 14-03-2025
В бейсболке USA полетел.
13:47:00 14-03-2025
Получил инструкции - и лети, выполняй.