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СМИ: самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы

По другим данным, Уиткофф все еще может находиться на переговорах

14 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Flightradar.

Кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково, также опубликовали "Известия". Сообщается, что Уиткофф пробыл в американском посольстве один час.

Самолет спецпосланника Дональда Трампа прибыл в Москву днем 13 марта. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным должна была состояться вечером того же дня в Кремле.

При этом ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News, сообщает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в данный момент находится в Москве. Со слов помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, спецпосланник информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами.

"Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп – принять решение о дальнейших шагах", – сказал Уолтц.

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

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Комментарии 4

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Гость

11:07:21 14-03-2025

сначала договариваться что кончать надо киевского клоуна и тогда уже приступать к переговорам иначе толку не будет

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Гость

11:08:21 14-03-2025

Полетел нюансы обсуждать. Ну типа мяч на их стороне

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Гость

11:40:17 14-03-2025

В бейсболке USA полетел.

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Musik

13:47:00 14-03-2025

Получил инструкции - и лети, выполняй.

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