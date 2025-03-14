СМИ: самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы

По другим данным, Уиткофф все еще может находиться на переговорах

14 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Из Москвы вылетел самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Flightradar.

Кадры, на которых предполагаемый кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково, также опубликовали "Известия". Сообщается, что Уиткофф пробыл в американском посольстве один час.

Самолет спецпосланника Дональда Трампа прибыл в Москву днем 13 марта. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным должна была состояться вечером того же дня в Кремле.

При этом ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News, сообщает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в данный момент находится в Москве. Со слов помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, спецпосланник информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами.