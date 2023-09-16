СМИ: самый популярный бензин закончился на сетевых заправках Рубцовска
За 92-м также выстраиваются очереди
16 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
В Рубцовске закончился самый популярный бензин АИ-95 на сетевых заправках, а кое-где люди стоят в очереди и за 92-м. Как сообщают "Вести Алтай", на одной из сетевых АЗС остался только самый дорогой АИ-100 по цене 65,5 руб. за литр.
На мелких АЗС все марки бензина есть, но цены выше – например, 58 руб. за АИ-95.
По данным Алтайкрайстата от 11 сентября, стоимость бензина в Алтайском крае: АИ-92 – 49 рублей, АИ-95 – 52 рубля, АИ-95 и выше – 64 рубля за литр. За три месяца бензин стал дороже на 7-8%, дизель – на 5%.
Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок цен на бензин и дизельное топливо на заправках с целью исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего.
09:06:22 16-09-2023
И это в супер нефтяной державе !!! Что это если не геноцид?
11:23:27 18-09-2023
Ой не смешите, после проверки скинут на 5 копеек и все успокоятся. Работу провели, все обосновали.