СМИ: самый популярный бензин закончился на сетевых заправках Рубцовска

За 92-м также выстраиваются очереди

16 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Рубцовске закончился самый популярный бензин АИ-95 на сетевых заправках, а кое-где люди стоят в очереди и за 92-м. Как сообщают "Вести Алтай", на одной из сетевых АЗС остался только самый дорогой АИ-100 по цене 65,5 руб. за литр.

На мелких АЗС все марки бензина есть, но цены выше – например, 58 руб. за АИ-95.

По данным Алтайкрайстата от 11 сентября, стоимость бензина в Алтайском крае: АИ-92 – 49 рублей, АИ-95 – 52 рубля, АИ-95 и выше – 64 рубля за литр. За три месяца бензин стал дороже на 7-8%, дизель – на 5%.

Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок цен на бензин и дизельное топливо на заправках с целью исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего.