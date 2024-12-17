Генерал-лейтенант регулярно раскрывал информацию о подготовке Киевом провокаций с использованием отравляющих веществ

17 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов / Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который сегодня погиб при взрыве в Москве. Об этом пишет RT.

В публикации украинской спецслужбы утверждалось, что Кириллов ответственен за якобы имеющие место случаи применения химоружия против ВСУ. RT же в публикации отмечает, что генерал-лейтенант неоднократно информировал о преступлениях Украины, в том числе и о подготовке Киева к провокациям с использованием отправляющих веществ.

Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.