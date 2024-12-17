СМИ: СБУ предъявила обвинения Кириллову за сутки до его убийства
Генерал-лейтенант регулярно раскрывал информацию о подготовке Киевом провокаций с использованием отравляющих веществ
17 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
16 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который сегодня погиб при взрыве в Москве. Об этом пишет RT.
В публикации украинской спецслужбы утверждалось, что Кириллов ответственен за якобы имеющие место случаи применения химоружия против ВСУ. RT же в публикации отмечает, что генерал-лейтенант неоднократно информировал о преступлениях Украины, в том числе и о подготовке Киева к провокациям с использованием отправляющих веществ.
Напомним, что взрыв, который привел к гибели Кириллова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила.
15:32:26 17-12-2024
А у меня такой вопрос: А почему сбу еще вообще не разбомблена и выносит какие то там решения?
15:51:07 17-12-2024
Да, всякие будановы, зеленские они что, вечные? Третий год живут и здравствуют. Непонятно.
15:58:06 17-12-2024
использованием отправляющих веществ.//// финиш