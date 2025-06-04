В Барнауле задержали членов ОПГ, которые "заработали" 35 млн рублей на отмывании денег

Преступники искали юрлиц, нуждающихся в обналичивании денег, и брали процент за свои "услуги"

04 июня 2025, 19:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трем жителям Барнаула предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба регионального СК, члены организованной преступной группы "заработали" по меньшей мере 35 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2019 по май 2025 года члены ОПГ систематически совершали незаконные банковские операции. Они искали "клиентов" – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег. Средства перечисляли на расчетные счета подконтрольных преступникам организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних счетов на другие, в том числе для создания иллюзии реальных финансово-хозяйственных отношений, а после обналичивались.

"За свои услуги фигуранты получали от 1 до 18% от общей суммы перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств. За пять лет обвиняемые извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в размере не менее 35 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Кроме того, участники ОПГ сбывали через подконтрольные фирмы заведомо подложные счета-фактуры, предоставляя в налоговые органы фиктивные декларации. "Клиентами" преступников становились представители коммерческих организаций из многих регионов РФ, которые из-за этого получали налоговые льготы на крупные суммы, не положенные им по закону.

Преступников заключили под стражу. Правоохранители провели обыски по месту жительства членов ОПГ, в арендуемых офисных и складских помещениях, в том числе тайниках. Изъяты необходимые вещдоки, дорогостоящее имущество и деньги.