СМИ: в Барнауле задержали замглавы Центрального района

Никаких подробностей источник не привел

11 апреля 2025, 16:22, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле задержали заместителя главы администрации Центрального района, сообщает Telegram-канал "Антитеза".

"У алтайских силовиков сегодня продуктивный день: в Барнауле задержали замглавы Центрального района", – говорится в публикации.

При этом никакой информации о задержании главы со стороны официальных ведомств не поступало. Канал также не указывает, кого конкретно и почему задержали.

Ранее депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергея Матасова задержали правоохранители. Тогда источник сообщал, что за Сергеем Матасовым сотрудники пришли прямо в здание Алтайского Законодательного собрания. Точная причина задержания депутата неизвестна. Но в кулуарах обсуждают, что Матасов якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить собственный доход.