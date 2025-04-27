СМИ сообщили о "последнем зашифрованном послании папы Римского"

По мнению журналистов, Франциск указывал об истинном месте его церкви "на задворках общества"

27 апреля 2025, 15:31, ИА Амител

Папа римский Франциск / Фото: Gregorio Borgia / AP/TASS

В духовном завещании папы римского Франциска проглядывалось послание об истинном месте его церкви "на задворках общества". Об этом заявило издание The Economist.

Публикацию озаглавили как "Последнее зашифрованное послание папы римского". Понтифик распорядился, чтобы его захоронили в простой гробнице без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной за пределами Ватикана.

В статье отмечается, что в последние годы Франциск тратил все свои сбережения на закрытие ипотеки: деньги пошли на выкуп макаронной фабрики, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в Ватикане. О смерти понтифика сообщила служба печати Святого престола. Он стал не только первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки, но и запомнился как реформатор, многое поменявший в привычном религиозном укладе. О том, как Франциск долго и постепенно шел к папскому престолу и каким образом он "воевал" с католической бюрократией, – читайте в материале amic.ru.