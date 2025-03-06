Троих новосибирцев осудили за попытку поджечь избирательный штаб Путина в Барнауле

Первые три года заключения преступники будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года

06 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Фото: unsplash.com

Суд приговорил троих жителей Новосибирской области к лишению свободы за покушение на террористический акт. Об этом сообщает второй Восточный окружной военный суд.

Второй Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Сергею Дементьеву, Артему Жиленкову и Дмитрию Родькину.

Суд установил, что Дементьев связался с украинской военизированной организацией "Легион "Свобода России" (признана террористической на территории РФ) и сообщил, что готов совершать теракты. Вместе со своими знакомыми Жиленковым и Родькиным они выполняли задания "куратора": собирали информацию о здании регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Барнауле. Получив инструкцию, злоумышленники изготовили самодельные зажигательные устройства для поджога. Однако довести до конца преступление не смогли, поскольку их задержали сотрудники ФСБ России.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет Дементьеву, 17 лет – Жиленкову и 16 лет – Родькину. Первые три года все преступники будут отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

В законную силу приговор не вступил.