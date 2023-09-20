Арцах сдают – Карабах забирают. Азербайджан начал свою локальную военную операцию

На Южном Кавказе разгорается очередной пожар антироссийского конфликта

20 сентября 2023, 11:25, ИА Амител

Шуша – город, основанный как крепость для защиты Карабахского ханства / Фото: unsplash.com

В Нагорном Карабахе началась азербайджанская военная операция – событие, которое в течение последних месяцев ожидали многие наблюдатели. Но боевые действия начались, как водится в таких случаях, внезапно. О том, кто спровоцировал данный конфликт, о его заинтересованных сторонах и возможных последствиях нынешней эскалации напряженности в регионе, задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Ереван кивает на Москву

Днем 19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском районе. Согласно официальной информации военного ведомства, "в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура".

Министерство призвало "гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении", о чем было предупреждено население региона "посредством мобильного SMS-сервиса".

"В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки", – говорилось в сообщении.

В Баку заявили, что "будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права".

Боевые действия с азербайджанской стороны начались после того, как в ночь на вторник, 19 сентября, в результате взрыва мины в Холджавенском районе погибли четыре сотрудника МВД Азербайджана, о чем говорилось в совместном заявлении азербайджанских силовых структур – Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

По состоянию на утро 20 сентября азербайджанские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов и прорвали оборону карабахских армян по нескольким направлениям.

В Ереване премьер-министр Пашинян экстренно созвал заседание Совета безопасности республики, на котором обсуждалось положение в Арцахе – так армяне называют Нагорно-Карабахскую Республику (которая, кстати, официально не признана Арменией). Затем последовало его обращение в соцсетях, в котором он заявил, что Азербайджан пытается втянуть его страну в полномасштабное военное противостояние.

Начавшуюся операцию азербайджанских военных он расценил как операцию "по этнической чистке армян Нагорного Карабаха". Глава правительства Армении также заявил, что в военных действиях в Карабахе его страна не участвует, поскольку ее вооруженные силы там отсутствуют.

"Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета Безопасности ООН", – сказал армянский премьер.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян призвал Соединенные Штаты вмешаться в ситуацию. Тем более что в это время проходили американо-армянские учения Eagle Partner 2023. Но в Пентагоне заявили, что учения завершатся по плану – 19 сентября, их экстренное окончание не связано с боевыми действиями в Карабахе.

Между тем в Ереване вечером 19 сентября разгорелись массовые протесты, участники которых пытались прорваться в здание парламента и заблокировали российское посольство. Они требовали отставки Пашиняна, звучали также антироссийские лозунги. Полиция сдерживала массовый напор. К утру протестующие практически разошлись по домам.

Без турецкого участия не обошлось

Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов убежден, что решение конфликта во многом зависит от действий российской стороны.

"Крайне важно, сумеет ли Москва повторить то, что ей удалось в ноябре 2020 года, – усадить стороны за стол переговоров. Если бы тогда усилия России не удались – Азербайджан, скорее всего, решил бы карабахскую проблему еще в то время. Сейчас о военном вмешательстве нашей страны не может быть и речи. Армения свою армию здесь задействовать не собирается. И если Россия не будет вмешиваться, азербайджанская сторона, судя по всему, решит все поставленные задачи за несколько дней", – рассказал Родионов amic.ru.

Стоит напомнить, что на недавнем Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о предлагавшихся ранее Еревану вариантах урегулирования карабахской проблемы, но армянская сторона отказалась от них.

По словам востоковеда, ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, вспышка конфликта не обошлась без турецкого участия.

"Влияние Турции на Азербайджан огромно. Как известно, Анкара взяла на вооружение лозунг "Два государства – один народ", у стран интенсивные контакты в экономике, военной сфере, в области разведки и других", – указал он.

В то же время Баку обвиняли армянскую сторону в минировании территорий, отказе отводить вооружения согласно договоренностям после второй карабахской войны и других нарушениях.

"В какой-то степени эти обвинения могут быть обоснованны, ведь в такого рода конфликтах не бывает, чтобы одна сторона была права. Но в данной ситуации Азербайджан считает, что он сильнее, это действительно так, и при поддержке Анкары решил таким образом отреагировать на текущую ситуацию", – заявил эксперт amic.ru.

Собеседник убежден, что в данном случае имеет место локальное столкновение, которое не приведет к серьезному противостоянию между Арменией и Азербайджаном. Что касается дальнейшей турецкой экспансии, возможному распространению ее влияния на Армению, то данный вариант Борис Долгов считает маловероятным.

"Учитывая явное желание Армении следовать в русле политики США, продвижения интересов Турции в этой республике вряд ли стоит ожидать – Анкара не станет по этому поводу входить в конфронтацию с Соединенными Штатами. Вполне возможно турецкое проникновение с помощью так называемой мягкой силы, гуманитарное, экономическое, которое уже, впрочем, имеет место", – сообщил специалист.

Россию просят на выход

Здесь стоит напомнить, что в 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал значительную часть Армении "историческими землями Азербайджана". Это заявление в последнее время активно разгоняется по интернет-ресурсам. По мнению Дмитрия Родионова, трудно оценить, насколько данные высказывания являются политическим троллингом или декларацией о намерениях.

"Вряд ли Баку пойдет на это, поскольку есть отличие от Карабаха, который во всем мире официально признан азербайджанским. Дальнейшую же экспансию не одобрит, видимо. Не одобрит даже Турция", – замечает Родионов.

В любом случае, результат конфликта означает приход на Южный Кавказ НАТО и дальнейшее выдавливание России из данного региона, замечает Борис Долгов.

"Армения, очевидно, дальше будет следовать за США. Это совершенно естественно, ведь мы не занимались этим регионом со времен развала СССР. Распад Союза породил текущие конфликты в регионе – если мы откуда-то уходим, то на наше место неизбежно приходят другие силы, враждебные нам", – делает вывод ученый.

На вытеснение России с Южного Кавказа, вкупе со сдачей Карабаха, была направлена вся деятельность Пашиняна на посту премьера, указывает Родионов.