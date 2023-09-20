По мнению политологов, фактически антитеррористическая операция, которую объявил Азербайджан в Нагорном Карабахе, направлена на зачистку региона от армянских сил

20 сентября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. Уничтожены военные объекты, есть первые жертвы среди мирного населения. Что стало причиной конфликта и почему он важен для России – в материале amic.ru.

Что произошло в Нагорном Карабахе?

Утром 19 сентября силы Азербайджана обстреляли столицу непризнанной республики – Степанакерт. Точечными ударами была уничтожена техника, укрепления и командные пункты Армии обороны Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана заявили о начале "антитеррористических мероприятий" локального характера для восстановления конституционного строя. Позднее Баку закрыло воздушное пространство со стороны Армении.

Что стало причиной операции?

Минобороны Азербайджана объяснило причины операции напряженностью со стороны Армении в регионе. Фактическим поводом, судя по всему, стал взрыв мины на трассе Ахмедбейли – Физули – Шуша, в результате которого погибли несколько мирных жителей и военные Азербайджана.

"В последние несколько месяцев подразделения Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана систематически обстреливали позиции азербайджанской армии из оружия различного калибра, продолжали минирование наших территорий, инженерное усовершенствование боевых позиций, а также наращивали боевую мощь", – сказано в документе Минобороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру – полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Поэтому фактически операция направлена на зачистку региона от армянских сил.

Зачем Азербайджану понадобилась новая эскалация? Армения не смирилась с потерей Карабаха?

По мнению политолога, кандидата исторических наук Георгия Бовта, Азербайджан хочет окончательно и бесповоротно вернуть свою территорию.

"Армения хоть и сказала "забирайте Карабах", но мирный договор не заключен, статус территории не прописан на бумаге. Армения не вывела свои военные подразделения, не ликвидировала самопровозглашенные органы армянской власти. Азербайджан требует эту территорию "сдать" и вернуть ее в границы времен Советского Союза", – приводит слова эксперта "Фонтанка".

Армянская армия вступится за Нагорный Карабах?

По мнению председателя правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковника в запасе Романа Шкурлатова, скорее всего, Армения и армянские вооруженные силы не вмешаются в этот конфликт, пишет "МК". Якобы они отмежуются от Нагорного Карабаха, предав его народ. Эксперт отмечает, что население Нагорного Карабаха стало заложником ситуации и курса руководства Армении.

Есть ли погибшие?

На данный момент известно как минимум о 27 погибших. По информации СМИ, один из погибших – мэр города Мартуни Азнавур Сагиян. Не меньше 200 человек считаются ранеными. Среди них 12 детей.

Как отреагировала Россия на эскалацию конфликта?

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главное – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия ведет контакты с Азербайджаном. По итогам переговоров российское ведомство выпустит заявление. Дипведомство призвало стороны конфликта "остановить кровопролитие" и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.

В МИД РФ отметили, что на судьбу урегулирования конфликта в регионе, а также на положение российских миротворцев повлияло признание Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана в октябре 2022 года и мае 2023 года.

А население Еревана?

Возле здания правительства Армении собрались сотни граждан, недовольных политикой властей. Они потребовали признать Нагорный Карабах и защитить его жителей. Участники протеста перекрыли все въезды на площадь Республики. Движение по центральным улицам заблокировано.

У посольства России в Ереване также прошла стихийная акция. Собравшиеся потребовали от российских миротворцев поспособствовать остановке боевых действий в Нагорном Карабахе.

Сколько российских миротворцев сейчас находится в Нагорном Карабахе?

Почти две тысячи. Они заехали туда после 9 ноября 2020 года, когда Россия, Азербайджан и Армения заключили трехстороннее соглашение. Армения ждет, что миротворцы защитят население Карабаха от военных действий. Однако участвовать в войне они не обязаны. Их миссия – мониторинг обстановки и фиксация нарушений соглашения о прекращении огня. Кроме того, они занимаются разминированием и обменом пленными.

Почему этот регион важен для России?

Россия пытается присутствовать в границах регионов бывшего СССР. В городе Гюмри расположена одна из немногих зарубежных военных баз России. После того как страна лишилась радиолокационной системы в Азербайджане (этого добился Азербайджан), ввод российских миротворцев в Карабах был своеобразной победой. В виде миротворцев страна получила рычаг военного влияния.

Важен и имидж. Если вторая армия мира, как принято считать, не сможет при помощи своих миротворцев прекратить конфликт, то "мир смотрит на это и делает выводы", говорят политологи.

Может ли начаться большая война?

Все будет зависеть от дальнейшей политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отмечают политологи. Он утверждает, что Армения не будет участвовать в столкновениях с Азербайджаном, и если это действительно так – Азербайджан заберет Карабах, что станет самым позитивным сценарием, говорят эксперты. Впрочем, если Армения решится дать отпор, шансов на победу у нее практически нет, добавляют они. Причина – в неравном соотношении военных сил сторон.

Почему вообще обострились отношения Армении и Азербайджана?

Из-за оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.