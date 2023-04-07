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СМИ: вступление Украины в НАТО невозможно в ближайшее время

В НАТО считают, что пока вариант обсуждаться не может

07 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вступление Украины в НАТО в короткой перспективе невозможно, считают все 31 член альянса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times, этот вариант "не может серьёзно обсуждаться, пока идёт конфликт".  

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это является угрозой для России.

Комментарии 6

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Гость

07:36:18 07-04-2023

Формально. А фактически она уже 30 лет в НАТО. Как и Финляндия, которая практически просто формализовала свой фактический статус

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Гость

09:50:08 07-04-2023

Гость (07:36:18 07-04-2023) Формально. А фактически она уже 30 лет в НАТО. Как и Финлянд... 31 марта 1954 года СССР предпринял решающую попытку вступить в НАТО...

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Гость

10:19:53 07-04-2023

Гость (09:50:08 07-04-2023) 31 марта 1954 года СССР предпринял решающую попытку вступить... Не взяли. Наверное уже тогда воевать готовились

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Элен без ребят

07:48:50 07-04-2023

Неполживые СМИ и не такое напишут

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Гость

07:54:20 07-04-2023

Действительно,украинские военные уже давно обслуживают интересы США.В Ираке,Афганистане итд.Вот какой смысл там украинцам находиться?А в последние годы вовсю проводились совместные военные учения как на территории Украины, так и на Чёрном море.Надо быть конкретной либшизой,чтоб не замечать и не осознавать такие простые вещи.

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Гость

08:12:11 07-04-2023

Украинцы уже какой десяток лет лижут задницу дяде сэму.Дружили бы с Россией, страна бы не развалилась.Скоро её государственности кирдык настанет

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