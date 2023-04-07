СМИ: вступление Украины в НАТО невозможно в ближайшее время

В НАТО считают, что пока вариант обсуждаться не может

07 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вступление Украины в НАТО в короткой перспективе невозможно, считают все 31 член альянса.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times, этот вариант "не может серьёзно обсуждаться, пока идёт конфликт".

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это является угрозой для России.