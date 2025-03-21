СМИ: ВСУ атаковали курскую газоизмерительную станцию "Суджа"
Со слов очевидцев, яркое зарево от пожара видно из Курска
21 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Яркое зарево от пожара увидели в небе жители Курской области. Предварительно, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа". Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, газопровод полыхает на границе Курской и Сумской областей, сильный пожар виден из Курска.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Источник также подчеркивает, что именно через ГИС "Суджа" проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Он представляет собой газопровод диаметром 1420 мм.
Напомним, 20 марта в Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС муниципального уровня после массированной атаки БПЛА на регион. В городе повреждены порядка 30 частных и дачных домов, некоторые жители обратились за медицинской помощью. Из-за возгорания на территории аэродрома эвакуировали жителей двух СНТ. В городской больнице выбило окна, пострадали два человека. Также повреждения получили два городских детских сада и школа. 21 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.
08:37:40 21-03-2025
Хохлы отключили газопровод. Сделали то, что должны были сделать еще мы три года назад.
09:38:55 21-03-2025
Гость (08:37:40 21-03-2025) Хохлы отключили газопровод. Сделали то, что должны были сдел... В открытом доступе есть информация сколько миллиардов долларов получил кровавый режим о Газпрома и это ни кого не смущает, даже наоборот
08:38:27 21-03-2025
Кого-то ждёт повышение тарифов
08:51:40 21-03-2025
Гость (08:38:27 21-03-2025) Кого-то ждёт повышение тарифов ... Кому теперь будут продавать газ, того и ждёт.
09:33:19 21-03-2025
Гость (08:51:40 21-03-2025) Кому теперь будут продавать газ, того и ждёт.... Кто бы это мог быть?)
08:46:01 21-03-2025
Странно все это. Газ в Европу .Европа ракеты Украине.
09:06:35 21-03-2025
Гость (08:46:01 21-03-2025) Странно все это. Газ в Европу .Европа ракеты Украине.... Через Украину сегодня не идет никакого газа. Контракты закончились, обязательства выполнены, продлевать их Украина не стала
10:30:50 21-03-2025
Гость (09:06:35 21-03-2025) Через Украину сегодня не идет никакого газа. Контракты закон... Вот это и удивительно. Транзита якобы уже давно не было. А газ полыхает вовсю. Зачем он там если нет транзита?
21:48:23 21-03-2025
Гость (10:30:50 21-03-2025) Вот это и удивительно. Транзита якобы уже давно не было. А г... ГРС это не только труба. Фоты есть в интернете.
09:23:25 21-03-2025
Гость (08:46:01 21-03-2025) Странно все это. Газ в Европу .Европа ракеты Украине.... Ничего странного. Все по плану. Движуха такая...
09:42:08 21-03-2025
Гость (08:46:01 21-03-2025) Странно все это. Газ в Европу .Европа ракеты Украине.... За газ Россия получает "зелень".
09:10:31 21-03-2025
В Славгород теперь газ протянут что-бы компенсировать убытки?
09:49:38 21-03-2025
Гость (09:10:31 21-03-2025) В Славгород теперь газ протянут что-бы компенсировать убытки... Устанете компенсировать
09:58:26 21-03-2025
Гость (09:10:31 21-03-2025) В Славгород теперь газ протянут что-бы компенсировать убытки... Зачем вам газ, если есть бесплатный валежник, пользуйтесь!!! 😎
10:43:38 21-03-2025
Сергей (09:58:26 21-03-2025) Зачем вам газ, если есть бесплатный валежник, пользуйтесь!!!... За "бесплатный" валежник можно срок реальный выхватить.
10:39:32 21-03-2025
Чистый убыток Газпрома уже составил один триллион. Население покроет.
11:23:17 21-03-2025
Чета пока вырисовывается схема Сша Россия и сина будут жрать ЕС.
Волнительно, я за мир...