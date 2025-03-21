СМИ: ВСУ атаковали курскую газоизмерительную станцию "Суджа"

Со слов очевидцев, яркое зарево от пожара видно из Курска

21 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Пожар в Курской области / Фото: Shot

Яркое зарево от пожара увидели в небе жители Курской области. Предварительно, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа". Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, газопровод полыхает на границе Курской и Сумской областей, сильный пожар виден из Курска.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Источник также подчеркивает, что именно через ГИС "Суджа" проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Он представляет собой газопровод диаметром 1420 мм.

Напомним, 20 марта в Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС муниципального уровня после массированной атаки БПЛА на регион. В городе повреждены порядка 30 частных и дачных домов, некоторые жители обратились за медицинской помощью. Из-за возгорания на территории аэродрома эвакуировали жителей двух СНТ. В городской больнице выбило окна, пострадали два человека. Также повреждения получили два городских детских сада и школа. 21 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.