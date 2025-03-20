Режим ЧС ввели в Саратовской области после массированной атаки БПЛА

В Энгельсском районе начал действовать режим ЧС муниципального уровня

20 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Больница в Энгельсе после атаки БПЛА / Фото: Baza

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Леонов в своем Telegram-канале.

В данный момент в местных соцучреждениях устраняют последствия атаки беспилотников.

"По поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня", – написал глава Энгельсского района.

Леонов также добавил, что повреждения и размер ущерба для оказания материальной помощи зафиксирует муниципальная комиссия. Ранее он заявил, что в Энгельсе повреждены порядка 30 частных и дачных домов, некоторые жители обратились за медицинской помощью. Из-за возгорания на территории аэродрома эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий".

Напомним, в ночь на 20 марта российские средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника над семью регионами страны, 54 из них – над Саратовской областью. В результате атаки БПЛА были частично выбиты окна в больнице в Энгельсе. По последним данным, пострадали два человека, о чем сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Также повреждения получили два городских детских сада и школа. Детей в зданиях не было, пострадавших среди сотрудников нет. 21 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Также Shot ранее сообщал, что в ходе атаки БПЛА произошел пожар на местной нефтебазе. О пострадавших в ходе происшествия пока неизвестно.