СМИ: женщина на Алтае сожгла маленькую дочь, чтобы изгнать из неё духов

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью

21 февраля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае 20 февраля в селе Урожайном Советского района женщина заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах собственного восьмилетнего сына. По данным "АиФ Барнаул", мать таким образом хотела изгнать из девочки духов.

По словам источника издания, огонь у склада, где произошла трагедия, заметил местный житель, который впоследствии и стал свидетелем ужасной картины.

"По неподтверждённой информации, у женщины есть психическое заболевание и она подожгла свою дочь, чтобы "изгнать из неё духов", – сказано в публикации.

Сельчанку задержали и возбудили против неё уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жесткостью, по которой ей грозит до 20 лет тюрьмы.

По данным ведомства, семья состоит на учёте как неблагополучная, и в январе 2023 года суд ограничил мать в родительских правах. Сейчас следователи готовят ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщила, что у женщины есть ещё двое детей – их поместили в государственные организации. Ситуацию на контроль взял губернатор Виктор Томенко, и омбудсмен по его поручению сегодня, 21 февраля, поедет к детям.

Сотрудники регионального управления СК тем проводят проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за этой семьёй. "По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – отметили в пресс-службе ведомства.