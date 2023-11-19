Многие допускают ошибки еще на первом этапе, говорит Сергей Микшин

19 ноября 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Строительное законодательство в России постоянно ужесточается. Конечно, это заметно усложняет работу застройщикам и инвесторам, которым приходится учитывать все больше нюансов. Но зато строгие единые стандарты повышают качество объектов, уверен руководитель барнаульской компании "Строительный консультант" Сергей Микшин.

По его словам, сегодня многие, кто решается строить здания в Барнауле, прибегают к помощи экспертов, которые берут на себя написание технического задания и работу с документами. В противном случае есть риск, что стройка влетит "в копеечку".

"Раньше строили как хотели"

Градостроительный кодекс появился в России в 2004 году. После этого качество застройки в городах заметно выросло, считает Микшин. По его словам, чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по Барнаулу: в городе хватает неказистых зданий, построенных до появления кодекса.

"Раньше строили как хотели. Брали и самовольно возводили здание, а потом шли узаконивать через суд. Это было дешево и сердито. Мы ходим по этим старым зданиям и не знаем, какие там были предусмотрены стены, фундамент. Может, это вообще должен был быть склад, а в итоге тут работает магазин. Применить могли любые материалы, ничего не рассчитав. В таком здании опасно находиться – упадет крыша и все", – говорит Микшин.С появлением общей законодательной базы ситуация изменилась, считает специалист. По его словам, документы с каждым годом совершенствуются и ужесточаются, а застройщикам приходится приводить свои проекты в соответствие с требованиями.

"Люди и сами начинают понимать, что качество строительства должно быть высоким. Не просто так построил что-то "тяп-ляп", а потом пытаешься сдать какими-то обходными путями. Есть осознание, что все должно быть по закону. Как запроектировал, так и построил", – считает руководитель.

Фото: amic.ru

"Любое изменение – это удорожание"

В Барнауле соблюдение градостроительного законодательства проверяют особенно строго, говорит Сергей Микшин. По его словам, надзорные органы изучают каждый нюанс "под микроскопом". Поэтому у застройщиков нет других вариантов, кроме как скрупулезно прорабатывать каждую деталь.

Впрочем, задача это непростая, поскольку включает в себя много этапов: составление техзадания, работу с проектировщиками, согласование технической документации, получение разрешительных документов, согласование со строителями и сдачу объекта в эксплуатацию.

Кто-то пытается сделать все это самостоятельно. Но ошибки часто совершают уже на первом этапе – при написании технического задания, подчеркивает Микшин. Из-за этого у строителей в будущем начинаются проблемы, платить за которые заказчику приходится рублем.

"Есть смелые застройщики или инвесторы, которые выступают техническим заказчиком самостоятельно. Но бывают даже элементарные проблемы и нюансы, которые не объяснить без профессионального языка. Строители начинают работу, а потом заказчик возмущается, что что-то не предусмотрели. А оказывается, что в техническом задании ничего об этом сказано не было. Или материал в проекте оказывается такой, что везти его на объект очень дорого. Или когда человек с проектом приходит в строительный контроль, оказывается, что не все учтено, и нужно переделывать. Все эти строительные моменты нужно прорабатывать с самого начала, но не всем удается учесть каждую деталь. А каждое изменение – это удорожание", – отмечает предприниматель.

Фото: amic.ru

"Ошибки допускают постоянно"

Идея создать компанию, которая брала бы на себя весь комплекс этих задач, пришла Сергею Микшину, когда он сам работал специалистом в государственном строительном надзоре. По словам предпринимателя, он видел, как много ошибок допускают застройщики.

"Отработав недолго мастером на стройке, я попал в строительный надзор. Выезжал на объекты, изучал документацию. Тогда я понял, как много элементарных ошибок допускают заказчики", – рассказывает эксперт.По его словам, барнаульские застройщики и инвесторы все чаще обращаются к специальным организациям, которые выступают в качестве технического заказчика. Это позволяет минимизировать количество ошибок и сэкономить средства.