"Разрешения нет". Власти Барнаула прокомментировали строительство на месте "Искры"

Что касается сноса бывшего кинотеатра, то такое решение принимает его владелец

01 ноября 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В мэрии Барнаула сообщили, что разрешения на строительство объектов на земельном участке по улице 50 лет СССР, 51а, не выдавались.

Напомним, 31 октября жители района Сулимы провели собрание на месте бывшего кинотеатра "Искра", где планируют возвести две высотки. Люди пытаются отстоять здание и заявили, что всеми силами будут бороться с застройкой и писать во все инстанции.

Власти указали, что решение о сносе какого-либо объекта капитального строительства принимается его правообладателем. При этом собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами и не нарушает прав других лиц.

Кроме того, законом не предусмотрены требования к получению разрешительной документации для проведения работ по сносу объектов капитального строительства. Проведение указанных работ носит уведомительный характер.

"Застройщиком было направлено уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. Уведомление размещено в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", – подчеркнули в мэрии.

Что касается возможности строительства объекта капитального строительства на каком-либо земельном участке, то это решается на стадии проектирования, а также в случае строительства многоквартирного жилого дома. Возможность такого строительства должна дополнительно подтверждаться положительным заключением экспертизы проектной документации.