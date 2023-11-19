Снег, дождь и ураганный ветер. Жителей Алтая предупредили о непогоде 19 ноября

Также ожидается резкое похолодание и гололедица

19 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неблагоприятная погода будет преобладать в Алтайском крае 19 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В Алтайском крае сутки 19 ноября ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы до 25-33 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, днем местами метели", – сказано в прогнозе.

Также ожидается резкое похолодание в течение дня и появление снежного покрова. На дорогах будет скользко.

В краевой Госавтоинспекции накануне предупреждали, что из-за непогоды в целях безопасности могут временно перекрывать дороги.