Снег и град выпали в середине мая в Алтайском крае

Произошедшее попало на видео

15 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: "В курсе 22"

В Алтайском крае 14 мая шёл снег у Алейска, а также выпал град в нескольких районах. Сообщения об этом появились в соцсетях.

"Как прекрасно, что мы живём в Сибири-то, а!" – сказал автор одного из видеороликов.

Видео: Иван Чабан / Barnaul 22

Также на видео попал крупный град в Поспелихе, от которого земля заметно побелела:

Видео: "В курсе 22"

Автор паблика "Блогерша Рубцовск" отмечает, что град также был в Горняке, под Алейском, в Мамонтовском и Угловском районах.

На 15 мая в Алтайском крае синоптики обещают +15 до +20 градусов, осадков не ожидается.