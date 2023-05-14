Видео с мощной пылевой бурей в Рубцовском районе опубликовали в соцсетях
Предположительно, ролик был снят 11 мая
14 мая 2023, 22:26, ИА Амител
Мощная песчаная буря обрушилась на посёлок в Рубцовском районе Алтайского края 11 мая. Видеозапись опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Автор сообщения рассказал, что сильный ветер, поднимающий тучи пыли и песка, зафиксировали в посёлке Дальнем.
Грязевые тучи накрыли небо над посёлком, а штормовой ветер сносил различные хлипкие конструкции и ломал тонкие деревья.
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