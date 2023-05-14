Видео с мощной пылевой бурей в Рубцовском районе опубликовали в соцсетях

Предположительно, ролик был снят 11 мая

14 мая 2023, 22:26, ИА Амител

Мощная песчаная буря обрушилась на посёлок в Рубцовском районе Алтайского края 11 мая. Видеозапись опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Автор сообщения рассказал, что сильный ветер, поднимающий тучи пыли и песка, зафиксировали в посёлке Дальнем.

Грязевые тучи накрыли небо над посёлком, а штормовой ветер сносил различные хлипкие конструкции и ломал тонкие деревья.