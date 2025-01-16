Снег и порывистый ветер обрушатся на Алтайский край в ближайшее время

Столбики термометров в светлое время суток будут показывать до +2 градусов

16 января 2025, 15:10, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода ожидается в Алтайском крае с 17 по 19 января, сообщили в телеграм-канале администрации Барнаула.

"В крае 17, 18 и 19 января ночью и днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура ночью -2…-9 градусов, местами до -10…-18 градусов, днем 0…-9. Ветер юго-западный, 2-10 метров в секунду, местами порывы до 12-16 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В Барнауле тем временем 17-го и 18-го числа небольшой снег, 19 января – преимущественно без осадков.

"Температура ночью -5…-8 градусов, 19 января -13…-15 градусов, днем -2…-4, в воскресенье 6-8 градусов мороза. Ветер юго-западный, 2-10 метров в секунду", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщили, что 19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле синоптики прогнозируют слабый ветер и морозы, но они будут терпимыми.