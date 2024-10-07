Снегопад ожидается в Барнауле в ближайшие выходные
Дорожным службам поручили обеспечить готовность техники к работе в условиях снега и гололеда
07 октября 2024, 14:20, ИА Амител
В Барнауле в выходные дни, 12 и 13 октября, ожидается снег, до этого в течение нескольких суток теплая погода будет радовать жителей, сообщает мэрия.
"В ближайшие трое суток в краевой столице сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью +9 градусов, а днем +17. Однако к концу недели столбики термометров опустятся до -3 градусов ночью, и до +7 градусов – в дневное время. Дождь возможен в Барнауле в понедельник, среду и пятницу, в выходные дни ожидается снег", – рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на аппаратном совещании в администрации Барнаула.
Глава города Вячеслав Франк поручил дорожным службам обеспечить готовность техники к работе в условиях возможного снега и гололеда.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ко второй половине недели снег покроет 70% территории Сибирского федерального округа, в том числе и Алтай.
21:29:09 07-10-2024
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