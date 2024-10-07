Дорожным службам поручили обеспечить готовность техники к работе в условиях снега и гололеда

07 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Снег выпал в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в выходные дни, 12 и 13 октября, ожидается снег, до этого в течение нескольких суток теплая погода будет радовать жителей, сообщает мэрия.

"В ближайшие трое суток в краевой столице сохранится теплая погода с температурой воздуха ночью +9 градусов, а днем +17. Однако к концу недели столбики термометров опустятся до -3 градусов ночью, и до +7 градусов – в дневное время. Дождь возможен в Барнауле в понедельник, среду и пятницу, в выходные дни ожидается снег", – рассказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на аппаратном совещании в администрации Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк поручил дорожным службам обеспечить готовность техники к работе в условиях возможного снега и гололеда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ко второй половине недели снег покроет 70% территории Сибирского федерального округа, в том числе и Алтай.