Вильфанд: Алтай может накрыть снегом уже во второй половине этой недели

По его словам, с постепенным похолоданием снегопад пройдет на 70% территории Сибири

07 октября 2024, 13:42, ИА Амител

Падающий снег / Фото: unsplash.com

Ко второй половине недели снег покроет 70% Сибирского федерального округа, в том числе и Алтай. Как сообщает ТАСС, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, сейчас зимняя погода установилась уже на 40-45% территории, а местами, например в Якутии, высота снежного наста уже достигла 22-23 см. Постепенное понижение температуры приведет к тому, что снег будет покрывать все большую территорию.

"Примерно 70% Сибирского федерального округа тоже будет в снегу. Исключение составят только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве везде уже будет лежать снег", – заявил Вильфанд.

Отмечается, что на европейской территории снег покроет часть Архангельской области и Кольский полуостров. Кроме того, осадки ожидаются на севере Урала.