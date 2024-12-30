Снос ЦУМа, новые трамваи и "Витязи": чем запомнился 2024 год Барнаулу? Фото
Вспоминаем уходящий год в фотографиях amic.ru
30 декабря 2024, 07:05, ИА Амител
Барнаул-2024 в фотографиях / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова
2024 год подошел к концу. Вместе с ним в историю Барнаула ушло здание ЦУМа, но в следующем году планируется строительство нового. Трамвайный парк краевой столицы пополнился белорусскими красавцами, а небо над городом омрачилось дымом от крупных пожаров. Мы воздаем дань памяти герою, открывая памятник нелегалу-разведчику, и с тревогой следим за судебным процессом над маньяком.
Год, полный контрастов и запечатленный в объективах фотокорреспондентов, – в нашей фотоленте.
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