НОВОСТИОбщество

Снос ЦУМа, новые трамваи и "Витязи": чем запомнился 2024 год Барнаулу? Фото

Вспоминаем уходящий год в фотографиях amic.ru

30 декабря 2024, 07:05, ИА Амител

Барнаул-2024 в фотографиях / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова

2024 год подошел к концу. Вместе с ним в историю Барнаула ушло здание ЦУМа, но в следующем году планируется строительство нового. Трамвайный парк краевой столицы пополнился белорусскими красавцами, а небо над городом омрачилось дымом от крупных пожаров. Мы воздаем дань памяти герою, открывая памятник нелегалу-разведчику, и с тревогой следим за судебным процессом над маньяком.

Год, полный контрастов и запечатленный в объективах фотокорреспондентов, – в нашей фотоленте. 

Старый Барнаул, август 2019 год / Фото: Екатерина Смолихина

"Наше время – ваши истории". Лучшие фото amic.ru за 25 лет работы

Мы собрали самые яркие кадры, сделанные нашими фотографами
НОВОСТИКультура

Барнаул фоторепортажи Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2025

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров