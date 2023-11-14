Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью в МЧС
Животное прооперировали
14 ноября 2023, 16:38, ИА Амител
Фото: t.me/krasntop
В Норильске раненая собака с перерезанным горлом сама пришла к местному отделу МЧС, сообщают в Telegram-канале "Красноярск с огоньком".
"Собаку передали зоозащитникам. Ей провели операцию", – говорится в сообщении.
На данный момент состояние животного стабильное.
Местная полиция начала проверку после информации о жестоком обращении с животным.
Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.
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твари малолетние
11:02:03 15-11-2023
Есть же на свете изверги.Пусть их настигнет кара Божья.