Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью в МЧС

Животное прооперировали

14 ноября 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: t.me/krasntop

В Норильске раненая собака с перерезанным горлом сама пришла к местному отделу МЧС, сообщают в Telegram-канале "Красноярск с огоньком".

"Собаку передали зоозащитникам. Ей провели операцию", – говорится в сообщении.

На данный момент состояние животного стабильное.

Местная полиция начала проверку после информации о жестоком обращении с животным.

Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.