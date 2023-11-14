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Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью в МЧС

Животное прооперировали

14 ноября 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: t.me/krasntop
Фото: t.me/krasntop

В Норильске раненая собака с перерезанным горлом сама пришла к местному отделу МЧС, сообщают в Telegram-канале "Красноярск с огоньком".

"Собаку передали зоозащитникам. Ей провели операцию", – говорится в сообщении.

На данный момент состояние животного стабильное.

Местная полиция начала проверку после информации о жестоком обращении с животным.

Ранее в Нижнем Новгороде волонтеры нашли бездомную разжиревшую собаку весом 100 килограммов.

Кадр из видео

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НОВОСТИОбщество
Собаки Красноярский край

Комментарии 2

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Максим

21:56:22 14-11-2023

твари малолетние

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Афиноген

11:02:03 15-11-2023

Есть же на свете изверги.Пусть их настигнет кара Божья.

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