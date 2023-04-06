В Рубцовске собака две недели живёт на крыше гаража и не может спуститься

Животное пытались спасти, но оно не подпускает к себе людей

06 апреля 2023, 13:37, ИА Амител

Кадр из видео

Рубцовчане просят спасти собаку, несколько недель живущую на крыше гаража в Рубцовске. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Уже две недели на крыше гаражей, по улице Краснознаменская, 108, напротив детской городской больницы, живёт собака, слезть она сама не может. Как она туда забралась, тоже неизвестно", – написал автор сообщения.

По словам горожан, несколько раз пса пытались снять владельцы гаражей, но напуганное животное не подходит к людям. Собаку подкармливают сотрудники расположенной рядом больницы, но долго так продолжаться не может.