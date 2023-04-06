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В Рубцовске собака две недели живёт на крыше гаража и не может спуститься

Животное пытались спасти, но оно не подпускает к себе людей

06 апреля 2023, 13:37, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Рубцовчане просят спасти собаку, несколько недель живущую на крыше гаража в Рубцовске. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Уже две недели на крыше гаражей, по улице Краснознаменская, 108, напротив детской городской больницы, живёт собака, слезть она сама не может. Как она туда забралась, тоже неизвестно", – написал автор сообщения.

По словам горожан, несколько раз пса пытались снять владельцы гаражей, но напуганное животное не подходит к людям. Собаку подкармливают сотрудники расположенной рядом больницы, но долго так продолжаться не может.

Рубцовск жалобы и просьбы

Комментарии 2

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Элен без ребят

14:36:16 06-04-2023

бедное животное... залезла туда по сугробу, скорее всего. а спасатели что не могут помочь? моей соседке кота Ваську с вершины тополя снимали, а тут просто гараж.

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Гость

14:53:27 06-04-2023

Помнится был давно репортаж как военослужащий спасал кота с дерева, он его просто срубил и все. По этому сюжету даже задорную песню Enjoykin написал "Зато я спас кота". Вот так надо подходить к ситуации, а с собакой и гаражом тут надо школьников которые палили гаражи привлечь. Собака сама от туда сеганет.

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