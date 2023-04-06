В Рубцовске собака две недели живёт на крыше гаража и не может спуститься
Животное пытались спасти, но оно не подпускает к себе людей
06 апреля 2023, 13:37, ИА Амител
Кадр из видео
Рубцовчане просят спасти собаку, несколько недель живущую на крыше гаража в Рубцовске. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
"Уже две недели на крыше гаражей, по улице Краснознаменская, 108, напротив детской городской больницы, живёт собака, слезть она сама не может. Как она туда забралась, тоже неизвестно", – написал автор сообщения.
По словам горожан, несколько раз пса пытались снять владельцы гаражей, но напуганное животное не подходит к людям. Собаку подкармливают сотрудники расположенной рядом больницы, но долго так продолжаться не может.
14:36:16 06-04-2023
бедное животное... залезла туда по сугробу, скорее всего. а спасатели что не могут помочь? моей соседке кота Ваську с вершины тополя снимали, а тут просто гараж.
14:53:27 06-04-2023
Помнится был давно репортаж как военослужащий спасал кота с дерева, он его просто срубил и все. По этому сюжету даже задорную песню Enjoykin написал "Зато я спас кота". Вот так надо подходить к ситуации, а с собакой и гаражом тут надо школьников которые палили гаражи привлечь. Собака сама от туда сеганет.