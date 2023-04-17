НОВОСТИПроисшествия

Собаки, растерзавшие собиравшего угощения на Пасху ребёнка, и раньше нападали

За месяц до трагедии собаки накинулись на девочку и покусали ей ноги

17 апреля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: oren.sledcom.ru
Фото: oren.sledcom.ru

Стая бездомных собак, растерзавшая ребёнка в Оренбурге, ранее напала на девочку, которая уже месяц проходит лечение, пишет Readovka.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них кинулись животные. Дети пытались спрятаться в гаражах, но не получилось.

Жилой дом находится в 20 метрах от гаражей. Как рассказала местная жительница, мальчик пошёл на пасхальные колядки – во дворе в тот момент как раз собралось много детей, которые по традиции ходили собирать угощения.

"Когда на них набросились бродячие собаки, мальчики попытались спрятаться в гаражах, но это их не уберегло, и один из детей погиб. Криков детей не было слышно, вероятно, из-за шума гуляющих на улице", – отмечает издание.

По словам женщины, это далеко не первый случай нападения стаи собак. В частности, 7 марта животные накинулись на её дочь, игравшую на детской площадке, и покусали ноги. Девочка до сих пор проходит лечение – ей делают уколы.

"До трагедии никто не решал эту проблему. Жители дома начали подкармливать собак, думая, что их это задобрит, однако ситуация усугубилась", – указало издание.

Теперь региональный СК возбудил дело по статьям "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека".

Происшествия дети Собаки

Комментарии 5

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Гость

13:46:04 17-04-2023

Да нельзя их кормить! Территорию, где их кормят, они начинают считать своей. И нападать на всех, кто заходит на эту территорию.

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Чучмек

14:46:02 17-04-2023

Гость (13:46:04 17-04-2023) Да нельзя их кормить! Территорию, где их кормят, они начинаю... Вы это нашей зоошизе скажите. Увидят псину на улице, и тут же в ближайший магазин бегут - угощение ей купить. Не раз своими глазами видел. И это на фоне распространения бешенства по краю ...

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ВВП

13:47:16 17-04-2023

причем напала стая которая уже кусала женщину, собаки после жалобы были отловлены и помещены в приют и через 22 дня отпущены.

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Гость

13:55:04 17-04-2023

Только отстрел и переработка на мыло и унты способны исправить ситуацию.

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Гость

14:28:38 17-04-2023

Правильно ! Правильно про кормежку говорят. А если их оттуда прогонять то они не будут считать территорию своей и будут бегать поджав хвост Потому увидишь пса бездомного во дворе - ни в коем случае нельзя его жалеть и кормить. Он же зверь. Жратву найдет. При этом совершенно не нужно его бить и обижать, достаточно просто не прикармливать и прогонять, если видишь что он на территории обосновывается. Уйдет сам.

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