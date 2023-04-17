Собаки, растерзавшие собиравшего угощения на Пасху ребёнка, и раньше нападали

За месяц до трагедии собаки накинулись на девочку и покусали ей ноги

17 апреля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: oren.sledcom.ru

Стая бездомных собак, растерзавшая ребёнка в Оренбурге, ранее напала на девочку, которая уже месяц проходит лечение, пишет Readovka.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка. Мальчик гулял с другом, когда на них кинулись животные. Дети пытались спрятаться в гаражах, но не получилось.

Жилой дом находится в 20 метрах от гаражей. Как рассказала местная жительница, мальчик пошёл на пасхальные колядки – во дворе в тот момент как раз собралось много детей, которые по традиции ходили собирать угощения.

"Когда на них набросились бродячие собаки, мальчики попытались спрятаться в гаражах, но это их не уберегло, и один из детей погиб. Криков детей не было слышно, вероятно, из-за шума гуляющих на улице", – отмечает издание.

По словам женщины, это далеко не первый случай нападения стаи собак. В частности, 7 марта животные накинулись на её дочь, игравшую на детской площадке, и покусали ноги. Девочка до сих пор проходит лечение – ей делают уколы.

"До трагедии никто не решал эту проблему. Жители дома начали подкармливать собак, думая, что их это задобрит, однако ситуация усугубилась", – указало издание.

Теперь региональный СК возбудил дело по статьям "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека".