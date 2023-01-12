Бездомная собака напала на ребенка возле дома в Бийске

Люди уже некоторое время жалуются на бродячих животных, которые представляют угрозу для людей

12 января 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplsh.com

Ребёнок пострадал от бродячих собак в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мама пострадавшего ребёнка опубликовала своё обращение на портале "Госуслуги Решаем вместе". Нападение произошло на дороге между 17-й школой и домом № 214 по улице Советской.

По словам горожанки, к властям Бийска уже обращались, но результата это не принесло. Теперь горожане решили обратиться к краевым властям.

Бийчане уже не в первый раз жалуются на стаю бродячих собак, которая разгуливает вдоль домов и нападает на людей. Одна из стай встречает людей на выходе из торгового центра.