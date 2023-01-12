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Бездомная собака напала на ребенка возле дома в Бийске

Люди уже некоторое время жалуются на бродячих животных, которые представляют угрозу для людей

12 января 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplsh.com
Фото: unsplsh.com

Ребёнок пострадал от бродячих собак в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Мама пострадавшего ребёнка опубликовала своё обращение на портале "Госуслуги Решаем вместе". Нападение произошло на дороге между 17-й школой и домом № 214 по улице Советской.

По словам горожанки, к властям Бийска уже обращались, но результата это не принесло. Теперь горожане решили обратиться к краевым властям.

Бийчане уже не в первый раз жалуются на стаю бродячих собак, которая разгуливает вдоль домов и нападает на людей. Одна из стай встречает людей на выходе из торгового центра. 

 

Комментарии 7

  • собаколюбители,ну давайте защищайте несчастных собачек. про сострадание что-нибудь расскажите.
    12 января, Гость   Ответить
  • Нет, зоошизики сейчас расскажут, что "пацан сам виноват". Нагло ходил ногами по улице, чем, несомненно, спровоцировал бедную собачку...
    12 января, Гость   Ответить
  • Ну почему сразу -бездомная ? А может, собака была на самовыгуле. У частников такое практикуется.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, спровоцировал бедную собачку --- Обстоятельства нападения не раскрыты. Может и действительно спровоцировал.
    12 января, Гость   Ответить
  • А где купленная винтовка для собак. Её наверное на охране дач используют.
    12 января, Гость   Ответить
  • "Может и действительно спровоцировал." --- Гость, кого-то очень легко спровоцировать - даже просто в его сторону посмотреть. Или тому ПОКАЖЕТСЯ, что ты посмотрел в его сторону. Так что разговор ни о чём. Есть беспризорная собака, которая напала на ребенка. Это факт. Остальное - домыслы и сплетни.
    12 января, Гость   Ответить
  • Пока на самого мЕра не нападет беззащитная собачка, дел не будет. И да, я тоже сразу про зоозащитников... Орите громче! Стращайте людей пнд'ом за призыв жестокости в обращении с животными!!!
    12 января, Гость   Ответить
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