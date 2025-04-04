Собчак прокомментировала клиническую смерть Паши Техника
Журналистка пообещала оказать рэперу и его близким помощь
04 апреля 2025, 18:45, ИА Амител
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Собчак" подтвердила, что рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в таиландском госпитале. Она заявила, что пытается оказать помощь его родным.
"Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека", – написала Собчак.
Она приложила скриншот переписки с одним из людей из окружения Паши Техника – вероятно, это может быть его экс-супруга Ева Карицкая. По ее словам, у рэпера открылось кровотечение, он умер, но его сердце смогли повторно завести. Собчак же пообещала, что договорится с одной из знакомых, которая имеет связи в больнице.
20:20:13 04-04-2025
Ну фу эта куда вылезла.
23:04:15 04-04-2025
Тот случай: "Умер Макси, да и....". Реально, никто не знает, кто это. Как человеку - здоровья ему
11:16:18 05-04-2025
Пузырек (23:04:15 04-04-2025) Тот случай: "Умер Макси, да и....". Реально, никто не знает,... а уже все, земля пухом
15:04:03 06-04-2025
Впервые слышу про этого ,,героя ,, у нас был Паша - мерседес легенда ,а теперь этот Паша наркоман ,как же мы опустились от этих ,,героев ,,