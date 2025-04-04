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Собчак прокомментировала клиническую смерть Паши Техника

Журналистка пообещала оказать рэперу и его близким помощь

04 апреля 2025, 18:45, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из программы "Вопрос ребром" на VK Видео
Паша Техник / Фото: кадр из программы "Вопрос ребром" на VK Видео

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Собчак" подтвердила, что рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в таиландском госпитале. Она заявила, что пытается оказать помощь его родным.

"Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека", – написала Собчак.

Она приложила скриншот переписки с одним из людей из окружения Паши Техника – вероятно, это может быть его экс-супруга Ева Карицкая. По ее словам, у рэпера открылось кровотечение, он умер, но его сердце смогли повторно завести. Собчак же пообещала, что договорится с одной из знакомых, которая имеет связи в больнице.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

20:20:13 04-04-2025

Ну фу эта куда вылезла.

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Пузырек

23:04:15 04-04-2025

Тот случай: "Умер Макси, да и....". Реально, никто не знает, кто это. Как человеку - здоровья ему

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Гость

11:16:18 05-04-2025

Пузырек (23:04:15 04-04-2025) Тот случай: "Умер Макси, да и....". Реально, никто не знает,... а уже все, земля пухом

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Гость

15:04:03 06-04-2025

Впервые слышу про этого ,,героя ,, у нас был Паша - мерседес легенда ,а теперь этот Паша наркоман ,как же мы опустились от этих ,,героев ,,

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