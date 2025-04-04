Журналистка пообещала оказать рэперу и его близким помощь

04 апреля 2025, 18:45, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр из программы "Вопрос ребром" на VK Видео

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Собчак" подтвердила, что рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть в таиландском госпитале. Она заявила, что пытается оказать помощь его родным.

"Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека", – написала Собчак.

Она приложила скриншот переписки с одним из людей из окружения Паши Техника – вероятно, это может быть его экс-супруга Ева Карицкая. По ее словам, у рэпера открылось кровотечение, он умер, но его сердце смогли повторно завести. Собчак же пообещала, что договорится с одной из знакомых, которая имеет связи в больнице.